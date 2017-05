Provigo Trois-Rivières surprend ses clients avec la campagne Moments Chanceux

Alors que la campagne Moments Chanceux bat son plein dans l’ensemble des magasins Provigo du Québec, Martin Soulières, marchand-propriétaire du magasin Provigo Trois-Rivières a surpris des clients alors ceux-ci s’apprêtaient à passer à la caisse. C’est dans une ambiance festive et sous une pluie de ballons et confettis que 34 clients se sont vu offrir gratuitement leur épicerie le 9 mai dernier. La campagne Moments Chanceux des magasins Provigo est une occasion de remercier les consommateurs de leur loyauté en leur offrant des moments de surprises.

« C’est avec beaucoup de bonheur et une grande fierté que mon équipe et moi avons remis l’épicerie gratuite à nos fidèles clients! Nous sommes heureux de continuer à leur offrir un environnement dans lequel ils prennent plaisir à découvrir les produits et nouveautés que nous leur offrons chaque jour. Nous tenons à tout mettre en oeuvre afin d’offrir aux gens de Trois-Rivières et des environs une expérience hors du commun! », a déclaré Martin Soulières, marchand-propriétaire du magasin Provigo Trois-Rivières.