Des investissements de plus d’un demi-milliard de dollars à Trois-Rivières et Bécancour

Voir la galerie de photos

Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières a présenté hier, devant plus de 150 acteurs locaux, son rapport d’activité annuel ainsi qu’un bilan industriel très positif pour Trois-Rivières et Bécancour. Les visites industrielles réalisées par l’équipe ainsi que les données recueillies pendant l’année ont permis de compiler 586 M$ de dollars en investissements en 2016 par les entreprises de la région, créant ainsi 853 emplois.

Ce bilan englobe les investissements industriels et économiques réalisés en 2016. 135 projets, dont 121 à Trois-Rivières et 14 à Bécancour, ont vu le jour pour totaliser les 586 M$ de dollars en investissement. De ce nombre, 396 M$ ont été investis dans le secteur industriel.

« Nous avons une preuve aujourd’hui que l’économie se redresse significativement. Si nos industriels investissent, c’est qu’ils ont confiance! Également, le secteur des technologies est un créneau d’avenir. Cette année, les investissements dans ce secteur représentent plus de 25 % du bilan total, un pourcentage qui continuera d’augmenter si l’on se fie à la rapidité de croissance de ces entreprises » souligne le directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Un accompagnement soutenu d’IDE Trois-Rivières

Le travail de soutien au démarrage et à la croissance des entreprises d’IDE Trois-Rivières a porté ses fruits au cours de la dernière année. Les commissaires ont contribué à la création de 67 nouvelles entreprises.

En plus de l’accompagnement dans plus de 200 dossiers d’entreprises en démarrage, travailleurs autonomes, et entreprises existantes, un total de 1,9 M$ a été attribué en aide financière pour différents projets, générant des investissements de 14,7 M$, soit plus du double de l’an dernier. IDE Trois-Rivières a ainsi contribué directement à la création ou au maintien de 297 emplois.

L’organisation s’est promis l’an dernier d’accélérer le rythme du développement économique trifluvien, notamment avec sa première stratégie de prospection. En 2016, une analyse externe a été réalisée avec l’aide d’une firme spécialisée, permettant de mieux cibler les sociétés internationales susceptibles d’être intéressées par la région. 34 dossiers de candidatures ont été déposés pour Trois-Rivières et Bécancour, en plus de la participation à deux salons internationaux d’envergure. De plus, des outils de promotion et de rayonnement de la ville ont été mis en place.

« Le travail de l’équipe d’IDE Trois-Rivières a permis d’engendrer des retombées économiques significatives sur l’ensemble du territoire. Il est fondamental de soutenir notre attractivité et notre compétitivité. Le développement économique de notre ville est entre bonnes mains » se réjouit le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Parmi les grands projets immobiliers d’IDE Trois-Rivières cette année, notons l’inauguration du Novocis, incubateur pour les entreprises en technologies de l’information ainsi que l’acquisition de l’ancien Centre funéraire Rousseau pour le transformer en accélérateur d’entreprises.

Trois-Rivières rayonne

Les indicateurs touristiques sont tous à la hausse également cette année. L’achalandage au Bureau d’information touristique a augmenté de 13 % et le taux d’occupation hôtelier de 3 %. Le site web du tourisme a connu une hausse de 12 % de visiteurs.

Une dizaine d’activités d’affaires ayant rejoint plus de 800 personnes, le Salon de l’emploi Trois-Rivières Bécancour, une implication dans deux concours en entrepreneuriat, la refonte du site web, le développement d’une plateforme entrepreneuriale et près d’une vingtaine de conférences de presse ont fait rayonner la ville et ses entreprises.

« Rappelons-nous que, l’an dernier, IDE Trois-Rivières s’est lancé un défi ambitieux avec sa stratégie d’accélération du développement économique 2016-2020. Un an plus tard, les principales actions sont en place et les indicateurs presque tous au vert! Avec une équipe passionnée et engagée ainsi que le support des nombreux partenaires, tout est possible. Je suis extrêmement confiant pour l’avenir de Trois-Rivières et très fier des résultats engendrés », souligne le président d’IDE Trois-Rivières, Yves Lacroix.