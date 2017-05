12 000 m2 d’entreposage extérieur à l’issue des travaux de prolongement du quai 10 qui débutent en mai

Cet été, un important chantier de construction se déroulera à proximité des bureaux de l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) et sera visible du centre-ville de Trois-Rivières. Le projet consiste à prolonger de 132 mètres vers l’est le quai 10. Ce prolongement viendra remplacer l’actuel quai 9 dont la construction remonte aux années 1930 et dont la désuétude et la configuration ne permettaient plus d’accueillir des navires depuis de nombreuses années. Ce projet fera passer l’espace d’entreposage extérieur à cet endroit de 3 000 m2 à 12 000 m2.



Ce projet nécessite des investissements de 14,8 M$ financés par l’Administration portuaire de Trois-Rivières (6,3 M$), le gouvernement du Québec (4,8 M$) et le gouvernement du Canada (3,6 M$). Des investissements privés sont aussi à prévoir pour les équipements de manutention, mais dont la valeur n’a pas encore été établie.



Travaux d’envergure pour la région Ces travaux sont une excellente nouvelle pour la région. L’amélioration de la capacité et de l’efficacité du Port de Trois-Rivières lui permettra de mieux soutenir le développement des régions qu’il dessert. Le Port de Trois-Rivières est un outil de développement économique important non seulement pour la Mauricie, mais aussi pour plusieurs autres régions du Québec. Il soutient de nombreuses entreprises régionales dans l’expédition de leurs produits et l’approvisionnement de leurs matières premières. « Ce nouvel espace de 12 000 m2 facilitera particulièrement la manutention des produits de marchandise générale hors norme, au bénéfice de nos entreprises manufacturières régionales », a déclaré M. Boivin.



Grandes étapes Les quais utilisés pour les navires marchands ont une durée de vie de plus de 60 ans, ce n’est donc pas souvent qu’on peut assister à leur construction. En 2016, le quai 13, situé plus à l’ouest, a été refait à neuf, mais les travaux de construction étaient peu visibles par la population. Cette année, elle pourra suivre de près tous les travaux : installation des pieux de la façade, remplissage, compaction, etc.



L’entreprise Hamel construction, qui a obtenu le contrat de réalisation, a déjà commencé à préparer le chantier pour l’exécution de ces travaux. Dans les premières semaines, l’entrepreneur procédera aux travaux de démolition et d’excavation. En juin débutera la mise en place de la pierre de remblai. Les travaux les plus spectaculaires se dérouleront vers la mijuillet alors que les pieux et palplanches du mur de façade seront enfoncés dans le lit du fleuve.



Le Port de Trois-Rivières manutentionne un trafic de plus de 3 M de tonnes métriques et génère près de 900 emplois directs. Il accueille annuellement 55 000 camions, 11 000 wagons et plus de 200 navires marchands et de croisières provenant d’une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde.



Faisant partie des 18 administrations portuaires canadiennes et actif depuis 1882, le Port de Trois-Rivières offre, en toutes saisons, une vaste gamme d’installations et de services à l’industrie maritime. Il est un acteur important dans le développement économique sur le plan régional, national et international pour des secteurs industriels majeurs tels que l’industrie de la construction, l’aluminium, l’exploitation minière et l’agroalimentaire.