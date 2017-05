Les Croisières MS Jacques-Cartier dévoilent les trois premiers itinéraires pour la saison 2018

C’est aujourd’hui que la famille Harvey, propriétaire du navire M/S JacquesCartier, a dévoilé les trois premiers itinéraires du célèbre bateau qui deviendra, à la fin des travaux, un bateau de croisière active où expérience et confort seront au rendez-vous !



« Nous sommes très heureux d’annoncer nos premiers itinéraires. Avec le M/S Jacques-Cartier, nous souhaitons faire découvrir à notre clientèle des endroits aussi exceptionnels qu’uniques. Un investissement de 6,6 M$ a été consacré aux travaux de transformation du navire qui deviendra un bateau de croisière très prisé pour les personnes qui souhaitent vivre une expérience différente qui allie activités, découvertes et confort », mentionne M. Michel Harvey, président des Croisières M/S Jacques-Cartier.



TROIS ITINÉRAIRES À FAIRE RÊVER



La route des phares

Destinée aux amateurs de paysages, d’architecture, d’histoire, et d’activités de plein air, cette aventure combine découverte, activités culturelles et des activités dynamiques à degrés de difficultés variées. C’est vu du large que les phares prennent toute leur signification. Construits pour signaler les dangers aux marins sur le fleuve SaintLaurent à partir de 1809, ils annoncent désormais la mer aux terriens, mais plusieurs sont inaccessibles ou invisibles à partir de la route terrestre. Le M/S Jacques-Cartier propose aux croisiéristes la découverte d’un parcours extraordinaire, entre Québec et le Saguenay-Saint-Laurent dans des lieux d’une grande beauté, mais qui représentaient en même temps des défis de toutes sortes pour ces hommes et ces femmes ayant vécu l’isolement au quotidien dans ces sentinelles de la mer. De magnifiques découvertes en perspective !



Les îles du St-Laurent et le Fjord du Saguenay

Près de 40 îles, ilots, ou entités insulaires ponctuent le fleuve Saint-Laurent entre Québec, la Côte-du-Sud et Charlevoix, du côté nord. Le bateau naviguera le long des berges, des rives, des archipels ; l’itinéraire idéal pour les contemplatifs qui prendront le temps d’observer la faune et la flore en compagnie de passionnés qui sauront leur faire découvrir des aspects inédits de l’univers insulaire. Par la suite, les croisiéristes seront invités à admirer un lieu grandiose : le fjord du Saguenay. Aussi, selon la saison des visites, il y aura de belles découvertes avec la présence d’experts sur des thématiques qui combleront la curiosité des passagers (Festival de la chanson à Tadoussac, le temps des perséides au Saguenay, les oiseaux migrateurs à Tadoussac, les épaves du Saint-Laurent, etc.)

Le majestueux St-Laurent

L’itinéraire des curiosités. Le Saint-Laurent est un majestueux cours d’eau qui relie les Grands Lacs à l’Océan Atlantique, grâce à la réalisation en 1959 de la Voie maritime, un système d’écluses qui permet de franchir les 65 mètres de dénivelé pour se rendre au Lac Ontario. Cet itinéraire permet de découvrir l’histoire de l’une des plus grandes réalisations techniques du 20e siècle, qui ouvrait la voie à un formidable réseau commercial. Ce parcours qui se rend jusqu’à Toronto permet de découvrir des faits méconnus de l’histoire québécoise et canadienne ainsi que des endroits surprenants tels : le Lac St-Lawrence et ses villages disparus, les Milles-Iles parsemées d’autant d’îles et de châteaux, les magnifiques réserves naturelles du comté de Prince Edward haut-lieu de l’ornithologie, les vignobles et les produits du terroir ontarien de la vallée du Niagara. Un itinéraire des plus intéressants pour ceux qui veulent partager leurs intérêts entre la visite de lieux naturels d’exception, tout en participant à des activités culturelles et en découvrant différents attraits touristiques.



Un NOUVEAU SITE WEB TRANSACTIONNEL et une PROMOTION RÉSERVEZ TÔT

Les personnes intéressées par ces parcours des plus inspirants sont invitées à se rendre au www.msjacquescartier.com dès maintenant. Il est possible de réserver directement en ligne son forfait voyage !