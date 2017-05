Houle Syndic inc. devient Houle Roy S.A.

Dans le cadre de l’expansion de ses services de restructuration aux entreprises et d’insolvabilité des particuliers, Me Marc-André Houle, fondateur de Houle syndic inc., annonce son association avec M. Mathieu Roy et forme HOULE ROY s.a., syndics autorisés en insolvabilité.



« C’est un réel bonheur de fonder avec M. Roy une nouvelle entreprise qui s’inscrit dans la continuité de Houle Syndic », déclare Me Houle associé et co-fondateur de HOULE ROY s.a. « Son expérience à titre de syndic autorisé en insolvabilité, d’avocat dans le domaine du litige commercial et de la faillite, et de président du conseil d’administration du Conseil des syndics autorisés en insolvabilité du Québec, viennent bonifier l’expertise de notre équipe dans le secteur de l’insolvabilité des entreprises. »



« Cette association est le prolongement naturel d’une solide fraternité d’esprit et de parcours professionnels respectifs à la fois similaires et complémentaires. Nous œuvrons tous deux dans le domaine de l’insolvabilité, mais auprès de clientèles distinctes, et grâce à notre association, nous pourrons désormais offrir à nos clients une gamme de services parmi les plus complète et les plus spécialisée de l’industrie » indique M. Roy, associé et co-fondateur de HOULE ROY s.a.



DEUX NOUVEAUX BUREAUX POUR DESSERVIR LA CLIENTÈLE

Le cabinet annonce la création de deux nouveaux bureaux, respectivement situés à Joliette et à Repentigny. Ces bureaux viennent s’ajouter aux cinq bureaux existants, soit ceux de Trois-Rivières, Montréal, Shawinigan, Victoriaville et Nicolet.



NOMINATION : DEUX NOUVELLES RESSOURCES S’AJOUTENT À L’ÉQUIPE

L’équipe de syndics autorisés en insolvabilité et conseillers en redressement financier de HOULE ROY s.a. est également heureuse d’accueillir dans ses rangs Mme Julie Blais, conseillère en redressement financier chevronnée, et M. Jacques Roy, syndic autorisé en insolvabilité cumulant plus de 30 années d’expérience ; deux ajouts de taille qui enrichissent l’équipe d’un précieux savoirfaire. ____________________