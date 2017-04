Les lauréats du 19e DÉFI OSEentreprendre Mauricie sont maintenant dévoilés

Mardi et mercredi soir avaient lieu les galas régionaux du 19e Défi OSEntreprendre où plus de 360 personnes se sont rassemblées pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de la Mauricie et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre. Pas de doute que la Mauricie peut être fière de sa relève entrepreneuriale car 11 projets scolaires et 10 nouvelles entreprises représenteront la Mauricie lors de la grande finale du Défi qui aura lieu le 14 juin à Québec.



Les présidentes d’honneur de ce 19e Défi, Marie-Claude Trempe et Évelyne Gélinas, de Rien ne se perd, tout se crée se sont dites très inspirées par le désir d’entreprendre de la région. Les lauréates du grand prix Réussite inc. l’an dernier n’ont pas manqué de souligner l’importance pour la relève entrepreneuriale de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Le Défi OSEntreprendre, selon elles, est le tremplin par excellence des entrepreneurs qui veulent contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère!



Des bourses totalisant près de 22 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs!



Volet Création d’entreprise



Bioalimentaire

1er prix (1000$) Les Escargots Champêtres Shawinigan

2e prix (500$) Brasserie Dépareillée MRC de Maskinongé



Commerce

1er prix (1000$) Café Aux Cinq Sœurs MRC de Mékinac

2e prix (500$) VIO&CO Tipis pour enfants Shawinigan



Économie sociale

1er prix (1000$) CAFE Féminin Shawinigan



Transformation, production et exploitation

1er prix (1000$) LaManchure MRC Des Chenaux

2e prix (500$) GF3D Prototypes MRC de Maskinongé



Innovations technologique et technique

1er prix (1000$) Rum & Code Shawinigan

2e prix (500$) Brew-it Trois-Rivières



Services aux entreprises

1er prix (1000$) Attractif Shawinigan

2e prix (500$) Sindy Tremblay Adjointe virtuelle MRC de Maskinongé



Services aux individus

1er prix (1000$) Transport G. Groleau MRC de Maskinongé

2e prix (500$) Campus Escalade Trois-Rivières



Prix spécial Carrefour formation Mauricie

Bourse de (250$) VIO&CO Tipis pour enfants Shawinigan



Entreprise Coup de coeur

Campus Escalade Trois-Rivières



Réussite inc.

1er prix (5 000$) Pranasens MRC des Chenaux



Volet Entrepreneuriat étudiant



Primaire, 1er cycle

1er prix (250$) Les petits journalistes École Saint-Charles-Garnier

2e prix (150$) Un cadeau plus vert que jamais École Louis-de-France



Primaire 2e cycle

1er prix (250$) Les silos de gentillesses École des Bâtisseurs

2e prix (150$) Le banc de l’amitié École Lac-à-la-Torture



Primaire 3e cycle

1er prix (250$) Projet M.I.A.M École de Pointe-du-Lac

2e prix (150$) Les cyber-héros École de la Source



Secondaire 1er cycle

1er prix (250$) Cacannes plus ! plus ! École secondaire Des Pionniers

2e prix (150$) Jeune Coop Anti-désordre des Chutes École secondaire des Chutes



Secondaire 2e cycle

1er prix (250$) La jeune coop les rasoirs Katana École secondaire du Rocher

2e prix (150$) Centre de tri École secondaire Le Tremplin



Secondaire adaptation scolaire

1er prix (250$) Jeune Coop La Renaissance Naturelle École secondaire Val-Mauricie

2e prix (150$) Pickelball École secondaire l’Escale



Formation professionnelle et Éducation aux adultes

1er prix (500$) Boutique Le Rebond Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy

2ième prix Donner au suivant pour Haïti Centre de formation professionnelle Bel-Avenir



Collégial individuel

1er prix (750$) Colore la cause Cégep de Trois-Rivières



Collégial collectif

1er prix (750$) Spectacle d’humour bénéfice Cégep de Trois-Rivières

2ième prix Défilé de mode Collège Shawinigan



Universitaire individuel

1er prix (1 000$) Clinique de médecine podiatrique Justine Leduc Université du Québec à TroisRivières



Universitaire collectif

1er prix (1 000$) Auberge des étudiantes sages-femmes Université du Québec à Trois-Rivières



Coup de cœur

Prix coup de cœur (100$) Le banc de l’amitié École Lac-à-la-Torture





Un partenariat gagnant



Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser la relève entrepreneuriale de la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Rappelons que Développement Mauricie est l’organisme responsable de la Mauricie et que la coordination du Défi est orchestrée par Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Pour inspirer le désir d’entreprendre, il peut compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires, dont le soutien ne s’est jamais démenti, et par de nouveaux commanditaires qui ont eux également choisi de participer à l’aventure.



Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université et son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite!