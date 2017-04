Gala Edis 2017 – Les lauréats enfin dévoilés!

C'est devant plus de 220 personnes du milieu des affaires que la Jeune Chambre de la Mauricie a dévoilé ses 14 lauréats lors de la 5e édition du Gala Edis au Complexe Laviolette de Trois-Rivières. Présentée par Desjardins Entreprises en collaboration avec COGECO et COGECOTV, cette édition s'est déroulée dans une ambiance festive et dynamique, à l'image du réseau d'affaires mauricien. La soirée a débuté par le Cocktail des Gouverneurs qui se voulait une façon de reconnaître l'appui des mentors qui témoignent leur soutien pour l’organisation. Puis, les animateurs Catherine Gaudreault et Raphaël Pépin, de Cogeco Media, ont procédés au dévoilement des douze lauréats. « Nous souhaitons que le rayonnement qu’apporte le Gala Edis à chacun des finalistes puisse, en quelque sorte, soutenir et encourager leurs efforts entrepreneurials. Les finalistes de cette année peuvent se considérer comme un modèle d’inspiration pour la relève économique de la région », a souligné Ghislain Gervais, président de la Jeune Chambre de la Mauricie.



Les lauréats 2017 :



Volet Entrepreneuriat

Prix Relève d’entreprise, présenté par Desjardins Entreprises Golf Les Rivières

Prix Employeur d’exception, présenté par Emploi-Québec Mauricie Groupe Bellemare

Prix Nouvelle entreprise, présenté par la Banque de développement du Canada Les Mauvais Perdants

Prix Développement durable, remis par Mme Ruth Ellen Brosseau et M. Robert Aubin Ordivert

Prix Entreprise de l’année, présenté par Innovation et développement économique Trois-Rivières Provisuel



Volet Personnalités d'affaires

Prix Personnalité d’affaires féminine de l’année, présenté par le Centre des Roses Laurie Bellerive

Prix Personnalité d’affaires masculine de l’année, présenté par Bélanger Sauvé Avocats Jean-Philippe Martin

Prix Implication dans le milieu, présenté par le Port de Trois-Rivières Caroline Doucet, Doucet + Turcotte Architectes



Prix Coup de cœur

Coup de cœur du Jury, présenté par Financière Banque Nationale Charles-Antoine Pilotte, Gestion Événementielle 3R

Coup de cœur du Public, présenté par CogecoTV Construction RLR Turcotte

Coup de cœur Communication-Marketing-ERéputation, présenté par Acolyte Les Mauvais Perdants



Prix remis par la Jeune Chambre de la Mauricie

Administrateur de l'année Valéry Désilets, Cogeco Media

Hommage à un bâtisseur Daniel Brouillette, Cogeco Media

Bénévole de l’année : Mathieu Tessier, Géomatique BLP



La Jeune Chambre de la Mauricie tient à remercier ses partenaires pour l'événement :

Partenaire présentateur: Desjardins Entreprises

Partenaires collaborateurs: COGECO et COGECOTV

Partenaire créatif: Symptôme.

Présentateur du tapis rouge : Le Carrefour Trois-Rivières-Ouest

Partenaires de prix: Acolyte, Banque de Développement du Canada, Bélanger Sauvé Avocats, Emploi-Québec Mauricie, Il était une fleur, Innovation et développement économique Trois-Rivières et le Port de Trois-Rivières, Mme Ruth Ellen Brosseau et M. Robert Aubin.

Partenaires associés: Député provincial de Trois-Rivières Jean-Denis Girard, Député provincial de Maskinongé Marc H. Plante, Raymond Chabot Grant Thornton.

Partenaires de services : Aubainerie, Complexe Laviolette, Csalvail photographe, Distillerie Mariana, Filisofik.

La Jeune Chambre de la Mauricie rappelle la contribution des membres du jury 2017 présidé par M. Benoit Marquette, conseiller en placement, Vice-président, gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale :

Chantale Dubois (Emploi-Québec)

Geneviève Lessard (Femmessor)

Karyne Beaulieu (Desjardins Entreprises)

Philippe Vallières (Innovation et Développement Économique Trois-Rivières)

Emma-Émilie Gélinas (Université du Québec à Trois-Rivières)

Claude Bégin (Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie)

L’Institut de recherche sur les PME a contribué au développement des cahiers de candidatures et des grilles d’évaluation utilisés par le jury.

Finalement, l’organisation tient à souligner la contribution du comité organisateur :

Joannie Bournival, Société de développement commercial du Centre-ville de Trois-Rivières (directrice du comité)