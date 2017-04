Boréalis : en mode estival

La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières est fière de dévoiler la programmation printemps-été 2017 de l’un de ses quatre lieux de diffusion du patrimoine : Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière. Avec l’arrivée du beau temps, vos incontournables préférés sont de retour! Caves à vin, soirées aux saveurs jazz sur la Terrasse aux Confluents et activités pour tous petits se côtoient dans une programmation où la culture du plaisir est mise de l’avant. Toujours aussi animé, Boréalis demeure un incontournable de votre saison estivale!



POUR LES GOURMETS ESTIVAUX HERBES MÉDICINALES ABÉNAKISES – NOUVEAUTÉ

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, Boréalis vous invite à découvrir les herbes médicinales abénakises en compagnie de l’herboriste Michel Durand Nolett. Le samedi 20 mai, vous pourrez déguster ces plantes sous différentes formes. Cette conférence-dégustation est offerte au coût de 7 $ plus taxes.



LES CAVES À VIN – SPÉCIAL MÉDITERRANÉE – NOUVEAUTÉ

Cette série de deux Caves à vin mettra à l’honneur les vins italiens le 26 mai et les vins espagnols le 9 juin. Découvrez les cépages et les particularités de ces vins méditerranéens, puis dégustez-les accompagnés de bouchées délicieuses. Toujours animées par le conférencier Alain Soulard, ces Caves à vin sont toutes deux offertes au coût de 38 $ plus taxes.



LA CAVE DES GENTLEMEN

Le vendredi 15 septembre, assistez à une conférence pour amateurs de spiritueux. Lors de cette soirée unique, découvrez le monde très particulier des alcools forts, puis laissez-vous porter par la générosité des saveurs de ces nobles produits. Les dames sont les bienvenues. Cette activité est offerte au coût de 55 $ plus taxes.



DES SOIRÉES ANIMÉES BORÉA-LIM : LA VISITE IMPROVISÉE

Qu’arrive-t-il lorsqu’un improvisateur devient le guide d’un musée qu’il ne connaît pas? Il en résulte une visite hors du commun qui vous fera découvrir Boréalis sous un regard différent! Le mardi 13 juin, venez voir les comédiens de la Ligue d’improvisation mauricienne prendre le contrôle du musée. Cette activité est offerte au coût de 5 $ plus taxes.



LES MARDIS JAZZ

Pour une sixième année consécutive, les 5 à 7 jazz reviennent les mardis à Boréalis. Cette activité est offerte au coût de 10 $ plus taxes.



11 juillet : Nouvelle R (jazz actuel folk) 18 juillet : Trio BBQ (jazz manouche) 25 juillet : Gadji Gadjo (jazz manouche) 1er août : Manouche Caribou (jazz manouche) 8 août : Early jazz band (dixie jazz) 15 août : Lady Rouge (pop jazz) 22 août : 4 jazz et Francis Périgny (jazz de répertoire) 29 août : En double (jazz pop)

IMPRO MUSICALE

Suivant le match remarquable de 2016, l’impro musicale vous propose la revanche du trio de musiciens pop contre le trio de musiciens classique de l’OSTR. Le jeudi 13 juillet, participez à une soirée composée d’humour et de musique sur la terrasse de Boréalis. Pour quel trio voterez-vous? Cette activité est offerte au coût de 20 $ plus taxes.



BORÉALIS : 100 % FAMILLE LA FORÊT ENCHANTÉE – NOUVEAUTÉ

Une forêt composée de sapins cartonnés a poussé au beau milieu de Boréalis! Accompagnés de Jos et Paul, les enfants de 3 à 5 ans découvriront l’univers fascinant des bûcherons et de la forêt d’antan par l’entremise d’activités ludiques et amusantes. Cette activité aura lieu les samedi 13 et dimanche 14 mai et est offerte gratuitement dans le cadre des Petits bonheurs.



LA FÊTE DU PAPIER

Le dimanche 10 septembre, venez célébrer les 7 ans de Boréalis lors d’une journée familiale spéciale! Au programme de cet événement festif : atelier de fabrication de masques de carnaval, marionnettes, maquillages, bonbons, personnage historique et encore bien d’autres surprises! Cette activité est offerte au coût de 5 $ par participant.



L’ESPACE 0-8 ANS

Pour la saison estivale 2017, Boréalis se dotera d’un espace pour les tous petits de 7 ans et moins. En plein cœur du musée, cet environnement ludique sera accessible en tout temps, même en cours de visite. Accompagnés d’un parent, les enfants pourront dessiner sur une murale, développer leurs habiletés motrices par le biais de différents jeux et se détendre dans le coin lecture. À l’image du musée, l’espace à l’intention de la petite enfance recréera un petit camp de bûcherons au cœur de la forêt boréale.



NOUVEAUTÉS AU MENU! VISITE AUDIOGUIDÉE DE L’EXPOSITION MÉMOIRES D’OUVRIERS

Avec le retour de Mémoires d’ouvriers cet été, Boréalis propose une visite audioguidée de son exposition extérieure. Tout au long de la visite, les voix d’anciens travailleurs de la CIP vous guideront et vous plongeront dans l’ambiance de travail qui autrefois habitait l’usine. Malgré le caractère exigeant de leur métier, ils sauront vous raconter des anecdotes sur les plaisanteries et les tours auxquels se livraient les employés, ainsi que sur l’esprit de camaraderie et de famille qui régnait à l’usine. Cette visite audioguidée de 15 minutes sera offerte en deux versions, l’une de jour et l’autre de nuit, et sera accessible gratuitement en téléchargement depuis le site Internet de Boréalis ou via les audioguides du musée.



UNE INFOLETTRE POUR LE MUSÉE

Toujours désireux d’informer ses visiteurs le plus efficacement possible, Boréalis se dote d’une infolettre dès aujourd’hui. Envoyée sur une base ponctuelle, l’infolettre du musée annoncera en exclusivité les nouveautés, les offres et les activités proposées dans le cadre de la programmation. Les abonnés bénéficieront par ailleurs d’un rabais de 15 % sur une entrée au musée. Pour vous inscrire, visitez notre site Internet.