Holiday Inn Express & Suites Trois-Rivières : C’est débuté !

C’est en présence du maire de Trois-Rivières, Monsieur Yves Lévesque, des députés de Trois-Rivières, messieurs Robert Aubin et Jean-Denis Girard, des représentants de la ville ainsi que de nos partenaires d’affaires que fut officialisé le début des travaux de construction du Holiday Inn Express & Suites Trois-Rivières par Monsieur Jonathan Robin, vice-président du Groupe Robin et Madame Nellie Robin, présidente des Hotels M inc.



Stratégiquement situé à proximité de la sortie de l’autoroute 55, ce futur hôtel de 111 chambres, bâti sur quatre étages, ouvrira ses portes au printemps 2018. Sa clientèle profitera, entre autres, d’une piscine intérieure, d’un centre de conditionnement physique, d’une salle à petit-déjeuner, d’un salon Internet Wi-Fi au Lobby et de trois magnifiques salles de réunion. L’hôtel offrira également, à titre gracieux, un petit déjeuner chaud, l’Internet haute vitesse sans fil, les appels locaux ainsi que les journaux quotidiens et régionaux.



Depuis 2010, le Groupe Robin s’est particulièrement démarqué dans le milieu hôtelier avec ses constructions qui privilégient le développement durable, notamment par l’ouverture du tout premier hôtel certifié LEED au canada en 2009, à Saint-Hyacinthe, suivi d’un deuxième en 2015, situé à Vaudreuil-Dorion.



Le Holiday Inn Express & Suites Trois-Rivières sera un hôtel vert, conçu dans les moindres détails pour concilier la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles. Tout comme les deux premiers, il sera conforme au concept de développement durable et au programme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), la référence en matière de bâtiments verts en Amérique du Nord.





PORTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ce nouvel investissement, au coût estimé à plus de 10 millions de dollars, créera près d’une centaine d’emplois, sur le site même et tout au long de la construction, et près d’une quarantaine par la suite, une fois l’hôtel en opération. Il accueillera les consommateurs de toutes les provenances, sur un site offrant une visibilité et une facilité d’accès remarquables. Il rayonnera dans un bassin de plus de 267 000 consommateurs régionaux et il aura un réel pouvoir d’attraction sur les automobilistes qui passent chaque jour sur les différentes autoroutes (A-55 et A-40) qui traversent la région. Il bénéficiera aussi d’un marché potentiel important d’affaires et de touristes qui visitent chaque année la région sans oublier la venue prochaine du Colisée au District 55. Le Holiday Inn Express & Suites TroisRivières générera des retombées économiques importantes sur le territoire, en amenant de l’argent neuf, en créant des emplois et en accommodant les touristes de l’extérieur. La préparation du terrain a été réalisée l’automne dernier, puis la construction, amorcée il y a quelques semaines. L’ouverture est prévue au printemps 2018.