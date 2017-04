Des données encourageantes pour le centre-ville de Trois-Rivières

La Société de développement commercial du centre-ville de TroisRivières (SDC) a profité de son assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 29 mars dernier, pour annoncer les résultats de son premier trimestre 2017. Malgré un taux de fermeture élevé pour les trois premiers mois de l’année, le taux de vacance des bureaux professionnels est en diminution à 12,3 % par rapport à 14 % au dernier trimestre.



Des données encourageantes « C’est une nouvelle très positive pour le centre-ville et c’est la preuve que les changements et les projets amorcés dans la dernière année portent fruits. Plusieurs entreprises sont en processus d’évaluation pour bénéficier de la trousse de bienvenue et ça, ce sont des clients potentiels pour nos commerces et restaurants », explique Mathieu Lahaye, directeur général de la SDC. Rappelons que la trousse de bienvenue, une initiative conjointe entre la Ville de Trois-Rivières, IDE Trois-Rivières et la SDC, comporte des incitatifs majeurs pour attirer de nouveaux bureaux professionnels au centre-ville. L’assemblée générale annuelle de la SDC a également été l’occasion de réviser les règlements généraux de l’organisme et de voter pour les trois postes d’administrateurs en élection. Patrick Dupuis de la Boîte à coupe et Alex Dorval de la Microbrasserie Le Temps d’une pinte ont ainsi renouvelé leur mandat, alors que Jean-François Cossette du Marché Notre-Dame a nouvellement été élu au sein du conseil d’administration. Le nouvel exécutif sera formé lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration. « Nos administrateurs ont fait un travail hors pair au cours de la dernière année et nous sommes bien heureux de continuer à collaborer avec eux. Je souhaite également la bienvenue à Jean-François Cossette qui se joindra à l’équipe et qui saura, sans aucun doute, amener une nouvelle dynamique », mentionne Mathieu Lahaye, directeur général de la SDC qui tient à souligner l’excellent travail des administrateurs sortants.



Une vision actualisée Lors du prochain conseil d’administration, la SDC compte actualiser sa vision dans le but de clarifier sa ligne directrice pour les prochaines années et son rôle dans le développement économique du centre-ville. En plus d’intensifier les efforts de promotion de la trousse de bienvenue, l’organisme souhaite prochainement mettre sur pied un fonds d’aide pour le commerce de détail. Les détails seront annoncés au cours des mois à venir.