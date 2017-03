Vise dans le mille remet 50 000 $ en prix

Plus de 120 personnes se sont rassemblées au Cégep de Trois-Rivières, mercredi soir, pour assister à la présentation de projets entrepreneuriaux originaux, créatifs et innovateurs. 50 000 $ en bourses et services ont été remis aux neufs grands gagnants du concours Vise dans le mille.

Animé par Carl Nadeau d’Énergie 102,3, le gala prenait l’allure de l’émission télévisée Les Dragons. Les finalistes des trois catégories disposaient de cinq minutes de présentation pour faire valoir leur projet devant public et jury. Les juges avaient ensuite un cinq minutes pour les questions. Les projets gagnants ont été choisis sur place, par le jury.



Gagnants



Nouvelle entreprise : - 1er prix | 15 000 $ + campagne publicitaire de 2 500 $ chez TC Media : Jean-François Girard, Wine Square - 2ième prix | 10 000 $ + campagne publicitaire de 2 500 $ chez Bell Media : Fanny Carrière, Philippe Beaulieu-Boivin et Stéphane Carrière, Campus Escalade - 3ième prix | 5 000 $ + accompagnement entrepreneurial de 2 500 $ : David Grégoire, Monsieur eCommerce



Prédémarrage : - 1er prix | 5 000 $ + remise en argent jusqu’à 1 000 $ sur l’obtention d’un prêt du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie : Luc Lévesque, Le maltraiteur - 2ième prix | 3 000 $ : Yolaine Masse, Juste des bulles - 3ième prix | 2 000 $ : Kevin Ellyson, M.A.K.E. it real – Espaces collaboratifs



Idée d’affaires : - 1er prix | 1 500 $ : Albert Sinotte, Application « JE VEUX » - 2ième prix | 1 000 $ : Sébastien Gélinas et Audrey Mathon, B&T - 3ième prix | 500 $ : Marilee Bérard, Conseillère en image de soi pour les entreprises



Le prix « Coup de cœur du public » a été remis à Sébastien Gélinas et Audrey Mathon de B&T, une entreprise de nœuds papillons.



Le jury de la catégorie Idées d’affaires et Prédémarrage était composé d’Yves Junior Boissonneault, président de Firerace, Marc Thibault, directeur généralrégional de Bell Media et Émilie Bolduc, copropriétaire de Construction racine carrée, Le Plan rencontre et animatrice.



Le jury de la catégorie Nouvelle entreprise était composé du président d’honneur du concours, Alain Lemieux, président-directeur général d’Epsilia, Amélie StPierre, directrice générale-régionale de TC Media et de Mariève Côté d’Il était une fleur.



Un partenariat solide Innovation et Développement économique Trois-Rivières est le principal partenaire du concours, contribuant pour la somme de 50 000 $ afin de stimuler et soutenir l’entrepreneuriat. Lancé par la Zone entrepreneuriale du Cégep de Trois-Rivières, le concours Vise dans le mille compte également sur l’appui des établissements d’enseignement de Trois-Rivières; la Commission scolaire Chemin-du-Roy, l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Collège Laflèche ainsi que du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie.



Félicitations à tous les finalistes et gagnants de cette deuxième édition de Vise dans le mille!