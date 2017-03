La Jeune Chambre de la Mauricie dévoile ses finalistes pour le Gala Edis 2017

La Jeune Chambre de la Mauricie dévoile ses finalistes pour la 5e édition du Gala Edis qui aura lieu le jeudi 27 avril 2017 au Complexe Laviolette de Trois-Rivières.

Présenté par Desjardins Entreprises, le Gala Edis 2017 se veut une occasion pour les entreprises et les jeunes personnalités d’ici de démontrer à la communauté d’affaires de la Mauricie leurs succès. « Dans chacune de nos actions, nous tentons d’encourager l’innovation, l’ambition, l’implication et la performance des jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie. Le Gala Edis vise à reconnaître et célébrer le brio de notre relève d’affaires. Les finalistes de cette année peuvent se considérer comme un modèle d’inspiration pour la relève économique de la région », mentionne Ghislain Gervais, président du conseil d’administration de la Jeune Chambre.

« C’est un honneur pour Desjardins Entreprises d’être partenaire du Gala Edis et de célébrer les jeunes entrepreneurs de notre région. Ces créateurs de richesse permettent le développement de son territoire et son rayonnement. Ils sont notre avenir et nous sommes fiers de pouvoir les accompagner et vivre avec eux ces beaux moments de reconnaissance. Félicitations à tous les finalistes! », mentionne Jean-François Beaudoin, directeur général, Desjardins Entreprises Mauricie



Le Gala sera animé par les dynamiques animateurs du 106.9 fm, Catherine Gaudreault et Raphaël Pépin. Des capsules pour chacun des finalistes seront tournées par Cogeco TV au cours des prochains jours. Surveillez notre page Facebook pour vous tenir informé des détails exclusifs du Gala.

Jury du Gala Edis 2017

Le jury 2017, présidé par Benoît Marquette, conseiller en placement, Vice-président, gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale est formé de Chantale Dubois (Emploi-Québec), Geneviève Lessard (Femmessor), Karyne Beaulieu (Desjardins Entreprises), Philippe Vallières (Innovation et Développement Économique Trois-Rivières), Emma-Émilie Gélinas (Université du Québec à Trois-Rivières) et Claude Bégin (Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie). L’Institut de recherche sur les PME a contribué au développement des cahiers de candidatures et des grilles d’évaluation utilisés par le jury.

Les finalistes du Gala Edis 2017 :

Volet Entrepreneuriat

Relève d’entreprise, présenté par Desjardins Entreprises

Golf Les Rivières

Couvoir Sélect

Entreprise de l’année, présenté par Innovation et développement économique Trois-Rivières

3R Dragon

Provisuel

Nouvelle entreprise, présenté par la Banque de développement du Canada

Doucet + Turcotte Architectes

Les Mauvais Perdants

ZONE Famille

Employeur d’exception, présenté par Emploi-Québec

Groupe Bellemare

Shalwin

Développement durable

Construction RLR Turcotte

Ordivert

TreeOfUs

Volet Personnalité d’affaires

Personnalité d’affaires féminine de l’année

Elizabeth Fugère

Sandie D’Aoust

Laurie Bellerive

Personnalité d’affaires masculine de l’année, présenté par Bélanger Sauvé Avocats

Jean-Philippe Martin

Charles-Antoine Pilotte

Roxan Turcotte

Implication dans le milieu, présenté par le Port de Trois-Rivières

Guillaume Boyer

Caroline Doucet

Maxim Vézina

D’autres prix seront également remis le soir de l’événement dont le prix du Coup de cœur du public, le prix du Coup de cœur du Jury, le prix Coup de cœur Communication-Marketing-ERéputation, présenté par Acolyte communication, ainsi que les prix Administrateur de l’année et Hommage à un bâtisseur remis par la Jeune Chambre. La mise en vente des billets a débuté ce matin. Tous les détails se trouvent sur le site Internet de la Jeune Chambre de la Mauricie.