Nouvelle présidente au Pôle d’économie sociale

Le Pôle régional d’économie sociale est heureux d’annoncer la nomination de madame Nathalie Lampron à titre de présidente de son conseil d'administration. Elle travaillera donc de pair avec la direction générale pour poursuivre la mission de promotion de l’économie sociale et de concertation des acteurs de l’économie sociale en Mauricie. La Mauricie compte 218 entreprises d’économie sociale, lesquelles soutiennent près de 4 600 emplois régionalement et génèrent des revenus annuels de plus de 130 millions $.

Impliquée au conseil d’administration du Pôle depuis 2014, madame Lampron a su démontrer son engagement envers l’économie sociale depuis 2008 à travers un grand nombre d’implications bénévoles. Diplômée d’un baccalauréat en administration des affaires des HEC Montréal, elle est directrice générale depuis 2011 de l’entreprise d’économie sociale Soutien à domicile des Chenaux qui emploie 60 personnes. Madame Lampron occupe également la présidence du CPE Le Petit Champlain depuis 2008 et agit à titre de présidente de l’Immeuble multiservice des Chenaux depuis 2011, toutes deux entreprises d’économie sociale.



« Avec l’arrivée de Nathalie à la présidence, le Pôle poursuit sa mission de promotion et de soutien de l’économie sociale à travers tout le territoire de la Mauricie. On travaille en complémentarité avec les organisations locales pour soutenir la consolidation, l’expérimentation et le développement de l’entrepreneuriat collectif et l’innovation sociale », de souligner la directrice générale du Pôle, Marie Michèle Lemay.

Rappelons que le conseil d’administration du Pôle régional d’économie sociale est constitué de Nathalie Lampron (Soutien à domicile des Chenaux), Michel Angers (Ville de Shawinigan), Julie Béland (Aides familiales Mékinac), Joanne Blais (Table de concertation du mouvement des femmes), Jean Brouillette (CDC des Chenaux), Denis Champagne (SADC de la Vallée de la Batiscan), Loraine Dugas (Conseil central du Cœur du Québec-CSN), Jonathan Gariépy (103,1 FM), Pierre Gélinas (ZEC Wessonneau), Caroline Guay (Vélos de Quartier), Guylaine Perron (Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie), Alexandre Ratté (Pavillon de l’Assuétude), Sandrine Renou (MRC de Maskinongé) et Laurence Réquilé (COOP Gestion Phenix). Siègent également au conseil d’administration à titre d’intervenants stratégiques Steven Hill (Centre de formation communautaire de la Mauricie), René Tremblay (Direction régionale du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation) et Annie Roy (Coopérative de développement régional du Québec, bureau Centre-du-Québec/Mauricie).



Le Pôle régional d’économie sociale profite de l’occasion pour remercier monsieur Martin-Charles St-Pierre pour sa contribution et son implication au cours des 5 dernières années où il s’est impliqué à titre de président du Pôle.