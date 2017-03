Du mentorat pour les entrepreneurs de la région

Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières est heureux d’annoncer un nouveau partenariat avec la Zone entrepreneuriale du Cégep de TroisRivières; le service de mentorat. Le lancement officiel de la première cellule de mentorat s’est réalisé ce mercredi 1er mars sous la forme d’un 5 à 7 destiné aux entrepreneurs. Lors de cette soirée, les personnes présentes ont pu assister à une conférence du fondateur de Pur Vodka, Nicolas Duvernois.



Pour IDE Trois-Rivières, le mentorat est primordial pour un entrepreneur : « Grâce à ce service, nos entrepreneurs auront accès à des échanges de qualités avec des intervenants expérimentés qui les aideront à se réaliser à leur plein potentiel. C’est un coup de pouce grandement apprécié. Nous sommes fiers de nous associer avec la Zone entrepreneuriale, un acteur tout à fait indiqué pour coordonner ce service. » a mentionné M. Mario De Tilly, directeur général.



Dix-sept mentors font partie de la première cellule de mentorat de la Zone entrepreneuriale. Ils sont formés par le Réseau M (www.reseaum.com), qui assure un service de mentorat pour entrepreneurs unique, de haut calibre et régi par un code d’éthique.



Un mentor pour repousser ses limites

Le service de mentorat pour entrepreneur a pour objectif d’offrir à des entrepreneurs de tous les stades et de tous les secteurs d’activités économiques, un service d’accompagnement par des mentors mobilisés, des entrepreneurs et gens d’affaires expérimentés qui ont « réussi ». Sans intervenir dans la gestion de l’entreprise, le mentor joue un rôle important dans le développement du savoir-être entrepreneurial. Les bénéfices de ce type de relation sont nombreux. Notons entre autres le bris de l’isolement, le soutien, le transfert de compétences, l’évitement d’erreurs stratégiques importantes, etc.



« De nos jours, les affaires sont complexes. Les entrepreneurs qui réussissent bien et vite sont souvent ceux qui savent bien s’entourer et savent prendre conseil. Qui de mieux qu’un entrepreneur expérimenté, pour soutenir un autre entrepreneur dans le développement de son savoir-être professionnel. », souligne Robert Champagne, directeur de la Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières.



Les entrepreneurs intéressés à obtenir des services de mentors peuvent contacter Danie Dauphinais au 819 691-0876, poste 5103, ou par courriel à danie.daupinais@cegeptr.qc.ca.