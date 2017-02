La clinique Physiothérapie Activ ouvre une 2e succursale au Tennis 3R

Les propriétaires de la clinique Physiothérapie Activ, Dr Sébastien Bolduc et madame Christine Martin, ont procédé cet après-midi à l’inauguration d’une deuxième succursale de la clinique au Complexe sportif Tennis 3R.



« Comme clinique offrant des services de santé professionnelle, nous avons voulu nous associer avec l’élite en tennis intérieur, le Tennis 3R. Nous sommes heureux de desservir la clientèle du complexe sportif et notre personnel est spécifiquement formé pour traiter les blessures sportives des joueurs de tennis », précise le Dr Sébastien Bolduc, copropriétaire de la clinique.



Une clinique qui se distingue La clinique Physiothérapie Activ compte dans ses rangs une physiothérapeute certifiée « Fellow » de la Canadian Academy of Manipulative Physical Therapy (CAMPT). Il s’agit de la copropriétaire, Christine Martin, qui, par ailleurs, est la seule professionnelle à posséder cette certification dans la région de Trois-Rivières. Cette reconnaissance a été obtenue récemment à la suite d’un processus rigoureux s'échelonnant sur plusieurs années de formations et mentorat avec quelques-uns des meilleurs de la profession au Québec. Cette désignation est décernée par l’Association canadienne de physiothérapie en thérapie manuelle. De plus, il s’agit de la seule clinique à Trois-Rivières à utiliser l’appareil Cryonic pour gérer les blessures aiguës. Le Cryonic vaporise un gaz froid, le dioxyde de carbone, afin de diminuer l’inflammation et la douleur sans recourir à la cortisone ou autres anti-inflammatoires.



Beaucoup plus que de la physiothérapie… En plus de la physiothérapie axée sur l’approche sportive et la thérapie manuelle, la clinique Physiothérapie Activ offre des services de traitement de la mâchoire, des maux de tête, des vertiges, post commotions cérébrales, etc. Elle offre aussi des services de kinésiologie (planification d’entraînement, programme de perte de poids, Yoga, préparation à la saison sportive, etc.) et des services de massothérapie (massage suédois thérapeutique, massage sportif, massage pour femme enceinte et massage pour bébé).



Il s’agit d’un deuxième point de service pour la clinique, la première étant située sur la rue Marion, dans le Complexe Médifusion. La nouvelle clinique sera ouverte au grand public avec rendez-vous et réservera des plages sans rendezvous pour des dossiers plus urgents.



La clinique sera ouverte du lundi au vendredi, de 14 h à 20 h, à l’exception du vendredi où elle fermera à 18 h. Elle sera ouverte exceptionnellement les fins de semaine, lors d’événements importants se déroulant au Tennis 3R. D’ailleurs, la population est invitée à visiter la nouvelle clinique lors d’une Porte ouverte qui aura lieu le samedi 11 mars prochain. Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant en téléphonant au 819 374-4995.

Des événements d’envergure au Tennis 3R au cours des prochains mois Le directeur technique de Tennis 3R, monsieur Charles Loranger, a profité de l’inauguration de la nouvelle clinique pour faire un bref bilan depuis l’ouverture du complexe sportif dédié au tennis intérieur et annoncer la tenue d’un tournoi important, soit la Coupe Tennis 3R. Le tournoi se déroulera les fins de semaine du 4 au 6 mars pour les 18 ans et moins, du 11 au 13 mars pour les 14 ans et moins et les 25 et 26 mars pour les deux catégories en double. « Depuis l’ouverture, le nombre de membres est supérieur aux prévisions, les plages-horaires sont bien remplies et la participation des écoles est bonne, ce qui nous incite à amorcer les travaux d’agrandissement du complexe sportif au cours des prochains mois », exprime avec enthousiasme, M. Loranger.