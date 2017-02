Les Produits d'érable Cumberland offerts pour une cinquième année consécutive aux Oscars

Pour une cinquième année consécutive, l’entreprise québécoise Produits d’érable Cumberland offrira ses produits haut de gamme rouGe dans les paniers-cadeaux remis aux nommés des plus prestigieuses catégories de la Cérémonie des Oscars.

L’entreprise de La Guadeloupe, en Beauce, offrira donc des produits de cette marque aux côtés des produits Blanc par rouGe dans les sacs-cadeaux des nommés des catégories meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur de soutien, meilleure actrice de soutien et meilleur directeur. Ceux-ci recevront donc l’ensemble Tapis rouge de la marque Blanc par rouGe, qui comprend du beurre d’érable, du sirop d’érable et des croquants « fraktals », tous faits à partir de sirop d’érable biologique.

« Célébrer l’excellence est le but premier de cette soirée toute spéciale et nous ne pouvions trouver une meilleure façon d’honorer la crème de la crème de 2016 que d’introduire Blanc aux côtés de rouGe. Pour la première fois, notre marque gourmet Blanc fera le voyage à Hollywood et nous sommes très enthousiastes à l’idée que les célèbres nommés repartiront à la maison heureux grâce à notre distinguée famille de produits gourmets au sirop d’érable biologique, incluant les « fraktals » blancs, les décadents croquants à l’érable et au chocolat belge », affirme la présidente de Produits d’érable Cumberland, Julie DeBlois.

De plus, les fameux paniers-cadeaux « Tout le monde gagne », dont la valeur oscille dans les six chiffres, comprendront la fameuse bouteille de sirop d’érable biologique rouGe de 500 ml, qui est produite en quantité limitée et seulement disponible en ligne.

Produits d’érable Cumberland est la première entreprise à proposer d’adopter un érable et de recevoir les produits conçus avec le sirop d’érable biologique de cet érable. D’ailleurs, un certificat d’adoption d’un érable VIP sera également remis dans les sacs-cadeaux remis aux célébrités

Pour plus de détails concernant les créations de cette entreprise québécoise et ses produits rouGe et Blanc par rouGe, consultez leur tout nouveau site Internet, www.rougemaple.com, mis en ligne le 21 février.

La 89e Cérémonie des Oscars sera présentée par l‘Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Elle honorera les meilleurs films de l’année 2016 et se tiendra au Dolby Theatre à Hollywood, en Californie, le 26 février prochain.