De Montigny Prud’Homme Optométristes s’unit avec Le Groupe DOYLE optométristes et opticiens !

Actif au sein de la communauté trifluvienne depuis près de 35 ans, De Montigny Prud’homme Optométristes s’allie au Groupe DOYLE optométristes et opticiens, une fusion qui permettra d’offrir le meilleur service optique de la région dans un tout nouvel espace novateur ! Une vision commune : la qualité

L’équipe de De Montigny Prud’homme optométristes offre des services professionnels hors pairs depuis plusieurs décennies dans ses trois cliniques de la Mauricie : Trois-Rivières, St-Étienne-des-Grès et Bécancour. C’est par souci de continuer dans cette même voie et de surpasser les attentes de la clientèle que la boutique de Trois-Rivières a décidé de joindre les rangs d’une entreprise québécoise en plein essor ; le groupe DOYLE optométristes et opticiens.

En plus d’être une entreprise dynamique et avant-gardiste, DOYLE optométristes & opticiens est avant tout une équipe profondément humaine, qui carbure à la passion et qui est engagée auprès de ses patients et de nombreux organismes communautaires. Cette association permettra sans aucun doute d’offrir à la clientèle de Trois-Rivières les meilleurs produits et services d’optométrie de la région. « Toute l’équipe du groupe DOYLE est ravie de pouvoir compter De Montigny Prud’homme optométristes parmi ses rangs et de pouvoir enfin offrir à la communauté de Trois-Rivières des produits d’une qualité exceptionnelle et un service personnalisé, sans qu’elle aille à se déplacer dans un grand centre urbain comme Montréal et Québec par exemple ! » souligne Patrick Doyle, président du groupe DOYLE optométristes et opticiens.

De nouveaux locaux, le reflet de la mission DOYLE

Le tout nouvel espace de DOYLE et De Montigny Prud’homme optométristes, maintenant situé dans les locaux du 4280 boulevard des Forges, est la parfaite réflexion de la mission du groupe DOYLE : un environnement soigné, des produits design et novateurs ainsi que des professionnels et conseillers compétents qui ont à cœur leur clientèle.

Les professionnels de la vue qualifiés travaillants au sein de la nouvelle boutique DOYLE se font un devoir d’offrir un service de consultation sur mesure, grâce à un inventaire impressionnant de 1 000 montures de créateurs et de designers dont certains exclusifs à notre boutique dans la région de Trois-Rivières. Ils disposent également de produits de spécialité uniques sur le marché : des verres solaires de prescription avec un choix de plus de 25 teintes, des foyers progressifs sur mesure avec les plus récentes technologies et des montures de sports adaptées à la vue des patients (golf, course, vélo, etc.). Bref, ce qui distingue le groupe DOYLE, c’est définitivement cette approche personnalisée et sur mesure.