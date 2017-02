Campagne marketing d’envergure pour le tourisme d’affaires à Trois-Rivières

Au cours des prochains jours, Trois-Rivières lancera une importante campagne marketing stratégique destinée à la clientèle d’affaires. Avec cette offensive, Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières positionne la ville comme TRès affaires et aspire à se hisser parmi les premiers rangs du classement des destinations les plus prisées pour la tenue d’événements et de congrès.

Une stratégie marketing s’est construite autour de nouveaux outils promotionnels; la section congrès du site web du tourisme a été revampée et présente une vidéo promotionnelle dévoilant le côté sympa d’un congrès à Trois-Rivières. Les placements publicitaires seront ensuite ciblés vers les médias s’adressant aux organisateurs d’événements. Plusieurs actions seront également enclenchées vers des clients et prospects. IDE Trois-Rivières travaille de pair avec l’Association des Professionnels de Congrès du Québec (APCQ) afin de faire connaître ses nouveautés et attraits dans le réseau.

Un fonds de soutien aux événements

Une deuxième partie à l’offensive promotionnelle est la mise en place du fonds de soutien aux événements. Pour favoriser la candidature de sa ville, IDE Trois-Rivières souhaite aider les organisateurs en octroyant un crédit monétaire à leur événement en fonction du nombre de nuitées engendrées. Un incitatif de taille pour établir Trois-Rivières comme destination hôtesse d’évènements corporatifs.

Trois-Rivières bonifie son offre

À mi-chemin entre Montréal et Québec, Trois-Rivières a tout pour plaire. Destination sympa, ville de charme et d’histoire, elle offre une panoplie d’activités à ses congressistes de passage. Avec ses nouvelles infrastructures, Trois-Rivières pourra maintenant accueillir des congrès d’envergure et répondre aux besoins des gens d’affaires.

Nouveautés

Centre d’évènements et de congrès interactifs (CECi) – Projet d’agrandissement au Delta Trois-Rivières par Marriott 70 000 pieds carrés (1600 personnes – 240 chambres) Investissement de 48 M $. Prévu pour automne 2018

Holiday Inn Express – District 55 (111 chambres)

Investissement de 10 M $. Prévu pour printemps 2018

En 2016, le tourisme d’affaires à Trois-Rivières a engendré 10 750 nuitées et des retombées économiques de 2,9 M$. 85 événements d’affaires ont eu lieu sur le territoire.

L’équipe d’IDE Trois-Rivières est entièrement disponible et dévouée à donner un service de soutien gratuit aux organisateurs.