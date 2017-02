Une réussite sur toute la ligne pour le grand cocktail "Les alliés du succès"

C’est jeudi soir dernier qu’a eu lieu Le grand cocktail présenté par BNI Les alliés du succès dans la magnifique salle d’exposition de la concession Mercedes-Benz Trois-Rivières. Plus de 325 gens d’affaires étaient présents afin d’amasser des fonds pour la Fondation Le Parrainage qui vise à encourager les projets des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. C’est un chèque de 16 347,39$ qui a été remis à la Fondation à la fin de l’événement.

Sous la présidence d’honneur de monsieur Louis Trudel, pharmacien-propriétaire Pharmaprix Massicotte et Trudel, cette soirée unique s’est déroulée dans une ambiance on ne peut plus dynamique. Dégustation de bières et vins, cocktail dînatoire, kiosques d’exposants et encan silencieux ont agrémenté la soirée. Monsieur Luc Belle-Iles, directeur général de la Fondation Le Parrainage a expliqué aux personnes présentes pourquoi leur décision d’aider la Fondation était un geste si important et a tenu à remercier les organisateurs pour cette soirée. Le président d’honneur, monsieur Trudel, a fait rire mais a aussi ému toute la salle en expliquant pourquoi il avait accepté cette présidence d’honneur. Le cas de sa famille était des plus touchants et a fait réaliser combien, même si on ne voit pas tout le travail qui est fait dans l’ombre, les actions posées par la Fondation Le Parrainage sont importantes et changent des vies familiales.

À propos de la Fondation Le Parrainage

La Fondation Le Parrainage contribue, en complémentarité avec les services en DI-TSA du CIUSSS MCQ et avec les ressources existantes, à l’amélioration de la qualité de vie des personnes présentant une DI ou un TSA et résidant sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Définie comme ressource de dernier recours, le soutien offert par la Fondation se caractérise par un soutien financier pour des projets s’inscrivant dans l’un des trois volets suivants : Répit aux familles et proches, équipements spécialisés et activités de loisirs. De plus, la Fondation Le Parrainage soutient la réalisation de projets spéciaux, en fonction d’initiatives issues du milieu, en rendant disponible son expertise et en contribuant à l’organisation d’activités de financement où les fonds sont redistribués à la clientèle visée par ses services.

À propos de BNI Les alliés du succès

La mission de BNI est d’aider ses membres à augmenter leur chiffre d’affaires grâce à un programme de bouche à oreille structuré, positif et professionnel qui leur permet d’établir des relations à long terme enrichissantes avec des gens d’affaires professionnels sérieux. Maintenant, plus que jamais, les gens d’affaires doivent faire du réseautage pour rester en affaires. BNI assure un environnement de soutien positif et structuré afin que les membres puissent échanger entre eux des recommandations d’affaires de qualité. BNI est la plus importante organisation de réseautage d’affaires au monde. Elle offre aux membres l’occasion de partager des idées, des contacts et, surtout, des recommandations d’affaires. La section mauricienne Les alliés du succès, qui est l’organisatrice de ce succès, regroupe 32 membres.