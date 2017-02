Du nouveau chez Alinov

C’est en présence de plusieurs invités qu’Alinov a souligné fièrement, dans ses nouveaux locaux, le vent de nouveauté et de changement touchant ses activités.

Profitant du déménagement dans ses nouveaux locaux à la place du Technoparc situé dans le parc Micro Sciences, Alinov a renouvelé son image avec un logo plus actuel et de nouvelles couleurs qui représentent bien le virage technologique et écologique de l’entreprise d’entraînement. Deux partenariats ont également été établis avec des entreprises de la région, soit Ordivert et Maïkan Aventure, qui agissent comme entreprises marraines. Ces entreprises marraines contribuent à l’apprentissage des participants en soutenant les activités commerciales d’Alinov.

Également, Alinov a effectué quelques changements à son programme afin de bien s’adapter aux tendances et aux besoins du marché du travail. Ainsi, des formations sur le « savoir-être » ont été ajoutées au parcours des participants. La formation portant sur les réseaux sociaux a été adaptée à la clientèle d’Alinov, soit les personnes en recherche d’emploi. La structure du programme a aussi été modifiée afin de permettre plus de flexibilité et d’adaptation aux besoins et à la situation de chacun des participants.

En plus de pouvoir visiter les nouvelles installations d’Alinov, les personnes présentes à l’activité ont également pu assister à une conférence offerte par M. Claude Grenier, CRIA, président de Claude Grenier, Ressources humaines inc. Intitulée « Comment se démarquer en recherche d’emploi et en entreprise ». Cet événement s'est déroulé en présence de nombreux invités, dont les principaux partenaires d’Alinov : Emploi-Québec et le Cégep de Trois-Rivières, ainsi qu’en présence de représentants d’entreprises et de participants (nouveaux et anciens).

Rappelons que ce programme est possible grâce à l’aide financière d’Emploi-Québec et à l’expertise de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières.