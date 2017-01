C’est hier à l’hôtel Montfort, qu’a eu lieu le lancement officiel de la section BNI Bécancour-Nicolet. Fondée en 1985, le BNI est une organisation de référencement qui est présente dans plus de 67 pays au monde et qui regroupe près de 186 000 membres. Vous serez à même de constater la force d’un tel réseau où nous avons à coeur la réussite de tous nos membres. Le déjeuner était en partie animé par monsieur Sylvain Pérusse (Directeur régional secteur Mauricie pour BNI) et par Mme. Sonia Caron (Présidente de la section BNI Bécancour-Nicolet). M. Claude Beaulieu (Directeur Est du Québec et de la Montérégie) nous a parlé des fondements du BNI et monsieur Frédéric Caron (Directeur régional sénior secteur Québec) nous a parlé des différents comités constituant le BNI.

Nous pouvons conclure que cet événement, est une belle réussite puisque plus de 80 personnes, toutes issues d’entreprises différentes de la région, étaient réunies pour en apprendre davantage sur le BNI, pour connaître les membres actuels et pour ce faire connaître. Les membres de la section ainsi que quelques invités ont eu la chance de se faire connaître aux gens réunis. De plus, un excellent déjeuner, du réseautage libre ainsi qu’un tirage, ont agrémenté l’expérience pour chacun des participants.

Le principal objectif de l’organisation est de faire en sorte que les membres échangent entre eux d’excellentes recommandations d’affaires. La philosophie de BNI se résume à ces simples mots : Donnez et vous recevrez. Si vous donnez l’occasion à des gens de faire des affaires, vous ferez des affaires avec eux. BNI permet à une seule personne par profession de se joindre à la section. Le programme est conçu pour que les gens développent des relations à long terme, créant ainsi un climat de confiance et, inévitablement, des recommandations. La mission de BNI consiste à aider les membres à augmenter leurs affaires au moyen d’un programme structuré, positif et professionnel de bouche-à-oreille, qui leur permet de développer des relations valables à long terme, avec des professionnels d’affaires de qualité.

Pour de plus amples informations, visitez la page Facebook de la section BNI Nicolet-Bécancour.