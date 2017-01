La Récolte des chefs — troisième édition : Événement réseautage MIAM « Le meilleur de l’industrie agroalimentaire de la Mauricie »

La Récolte des chefs est de retour pour une troisième édition! La Récolte des Chefs 2017 s’est tenue le 24 janvier au restaurant Le Buck – Pub gastronomique à Trois-Rivières. Cet événement a permis de mettre en contact des producteurs, des transformateurs, des restaurateurs, des traiteurs et des détaillants de la Mauricie, afin de créer de nouvelles occasions d’affaires pour les entreprises et ainsi améliorer l’offre de produits de la région dans les restaurants et les commerces.

Des représentants d’une dizaine de restaurants et de commerces ont rencontré près d’une quinzaine de producteurs et de transformateurs d’ici afin de découvrir leurs produits et de développer de nouveaux liens d’affaires. Année après année, la Récolte des chefs amène des retombées économiques significatives dans la région. Grâce à cette initiative mauricienne, un bon nombre de produits régionaux se retrouvent désormais dans les menus et sur les tablettes d’entreprises agroalimentaires ayant une passion et un engagement certain envers l’achat local.

Les restaurateurs, traiteurs et détaillants ayant participé à la 3e Récolte des Chefs sont:

Le Chenapan

Le Temps d’une Pinte

Le Poivre Noir

Marché Notre-Dame

Castel des Prés

Le Buck - Pub gastronomique

Ozé Tout traiteur

Restaurant le Zélé

Le 100, St-Laurent

Le Pot papilles et cocktail

Les 15 producteurs et transformateurs ayant présenté leurs produits dans le cadre de l’événement sont :

Les Gâteries d’Oli (Produits boulangers, pâtisseries et viennoiseries)

La Perle Rouge (Canneberge biologique)

Forêt y Goûter (Produits forestiers non ligneux)

Prendre Racine (Noix et tisanes forestières)

Le Rieur Sanglier (Sangliers et cerfs)

Multi-Ferme (Canards)

M.A. Poissonnerie et Cie. (Poissons et fruits de mer)

Le Jardin d’Olympe (Boulangerie biologique)

Myco-Gourmet (Pleurotes et champignons forestiers)

Citron & Tutu (Agua fresca et eaux détox)

Érablière Multi-Eco (Produits de l’érable)

Ferme du Garde-Manger (Produits maraîchers biologiques)

Quetzal Kombucha (Kombucha)

Ferme des Dalles (Chevreaux)

Ferme La Chouette Lapone (tomates séchées)

À ce jour, près d’une soixantaine d’entreprises de la Mauricie affiche fièrement le logo exclusif du MIAM, pour un total de plus de 200 produits qualifiés. Lancé en juin 2015, ce logo est un gage de proximité pour les consommateurs et une source de fierté pour les artisans d’ici. Le MIAM vise à identifier clairement les produits de la région et permet de les mettre en valeur ainsi que de les distinguer aux yeux des consommateurs. Ceux-ci sont alors en mesure de faire un achat éclairé. Le qualificatif MIAM impose une référence de proximité aux produits d’ici en plus de contribuer à la notoriété des acteurs de l’industrie agroalimentaire. S’identifier MIAM pour les entreprises gourmandes de la région, c’est miser sur le savoir-faire régional pour promouvoir l’achat local et développer une économie locale forte.

Pour être qualifiés MIAM, les aliments doivent être entièrement élevés, pêchés, cultivés ou transformés en Mauricie. Les mets préparés et les repas servis en restaurant doivent pour leur part contenir une majorité de produits certifiés MIAM ou que l’élément distinctif de l’assiette provienne de la Mauricie.

***

La Récolte des Chefs est une initiative des comités régionaux de commercialisation en circuits courts et en agrotourisme et tourisme gourmand (ATG) de la Mauricie. Cette activité est réalisée dans le cadre du programme Proximité du ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2 ainsi qu’avec le soutien des partenaires du PDAAM. Ces comités sont composés d’acteurs socioéconomiques ainsi que de plusieurs entreprises privées sectorielles: restaurateurs, producteurs, transformateurs.