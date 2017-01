Tonix fermera ses portes le 24 février prochain

Le propriétaire du Tonix Gym et Spa Urbain, monsieur Steve Lafontaine, a annoncé aujourd’hui à ses employés et sa clientèle qu’après une longue réflexion et des discussions avec le président de la Société immobilière G3R inc., monsieur Carl Gravel que le centre allait cesser ses opérations à la fin du mois de février 2017 et qu’il confiait sa clientèle au Centre athlétique TR.

La décision d’affaires a été prise en fonction de l’ampleur des travaux qui seront effectués au complexe hôtelier et au centre des congrès ainsi que la durée de ces derniers. Les importants réaménagements rendent impossible la poursuite des services de qualité qu’ont toujours prônés M. Lafontaine et M. Gravel. Les deux hommes d’affaires trifluviens ont convenu d’un commun accord de résilier le bail qui lie les deux entreprises et ainsi mettre fin aux activités Tonix Gym et poursuivre, au cours de la prochaine année, les discussions pour la planification de la réouverture du Tonix Spa Urbain à la fin des travaux de réaménagement.

« Il s’agit d’une importante décision d’affaires. Je souhaite sincèrement remercier mes employés, ma fidèle clientèle ainsi que les administrateurs du Delta Trois-Rivières. C’est une étape importante qui se termine. Après 17 ans au sein de Tonix, je souhaite maintenant prendre un temps de réflexion quant à mes projets d’avenir et poursuivre le développement de ma seconde entreprise, Lafontaine location de chalets », mentionne le propriétaire du Tonix Gym et Spa Urbain, M. Steve Lafontaine. « Je confie ma clientèle au Centre athlétique TR qui partage la même vision d’affaires que nous, soit d’offrir un environnement où le bien-être et la santé sont au coeur des décisions », ajoute l’homme d’affaires.

D’ici le 24 février 2017, Tonix Gym et Spa Urbain continuera d’opérer normalement. Le centre assurera la même qualité de services et continuera de vendre des abonnements et des soins au Spa jusqu`à la fermeture. La fermeture de l’entreprise sera effective le vendredi 24 février à 17 h.

Une transition vers le Centre athlétique T-R Dès le 25 février, les clients du Tonix Gym poursuivront leurs activités au Centre athlétique TR. Tous les contrats d’abonnement en vigueur après le 24 février 2017 et chèques-cadeaux vendus seront honorés par le Centre Athlétique TR. Sans aucun frais supplémentaires, les clients auront accès aux cours de groupes, aux cours de spinning ainsi qu’au service de garderie. Leur abonnement sera également valide dans les trois succursales du Centre athlétique TR.

« Je suis très heureuse d’accueillir la clientèle Tonix. Pour nous, il s’agit d’une belle opportunité et nous sommes honorés que M. Lafontaine nous ait choisis pour la transition de sa clientèle. Nous sommes en mesure d’offrir la même qualité d’installation auxquels les clients du Tonix étaient habitués. Notre équipe sera disponible et à l’écoute pour assurer l’accompagnement nécessaire à la clientèle », indique Laurie Bellerive, propriétaire du Centre athlétique TR.