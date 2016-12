La SDC trace un bilan positif de l’année 2016 au centre-ville de Trois-Rivières

En cette fin d’année 2016, la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières en profite pour faire le point sur les projets réalisés et dresse le portrait du centre-ville à ce jour. Il en ressort un bilan positif avec 32 ouvertures. Malgré un taux de vacance de 14 % des bureaux professionnels, ce taux est seulement de 5 % dans le commercial.



Des partenariats efficaces L’année 2016 aura permis de consolider des partenariats importants, résultant en de nouveaux projets pour le centre-ville :

Retour de la patinoire au parc Champlain : l’hiver 2016 a vu le retour de la patinoire au centre-ville. Maintenant installée au parc Champlain, elle a accueilli près de 10 000 visiteurs durant la saison.

: l’hiver 2016 a vu le retour de la patinoire au centre-ville. Maintenant installée au parc Champlain, elle a accueilli près de 10 000 visiteurs durant la saison. Implication des restaurateurs aux Nuits polaires : pour une première année, les restaurateurs de la rue des Forges ont pu ouvrir leur terrasse extérieure à l’occasion des Nuits polaires et ce, en partenariat avec la Corporation des événements de Trois-Rivières.

: pour une première année, les restaurateurs de la rue des Forges ont pu ouvrir leur terrasse extérieure à l’occasion des Nuits polaires et ce, en partenariat avec la Corporation des événements de Trois-Rivières. Un prix Ambassadeur centre-ville au Gala Radisson : création d’un nouveau prix au Gala Radisson de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières pour mettre de l’avant un membre de la SDC qui s’est démarqué par son implication et sa vision entrepreneuriale.

: création d’un nouveau prix au Gala Radisson de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières pour mettre de l’avant un membre de la SDC qui s’est démarqué par son implication et sa vision entrepreneuriale. Une Brigade urbaine renouvelée : les tâches de la Brigade urbaine ont été entièrement revues à l’été 2016. Son mandat est désormais axé sur l’accueil des visiteurs et l’information commerciale et touristique grâce à une collaboration étroite avec Tourisme Trois-Rivières.

: les tâches de la Brigade urbaine ont été entièrement revues à l’été 2016. Son mandat est désormais axé sur l’accueil des visiteurs et l’information commerciale et touristique grâce à une collaboration étroite avec Tourisme Trois-Rivières. Trois-Rivières à table : événement gastronomique jumelant producteurs de la région et restaurateurs du centre-ville dans le but d’offrir une table d’hôte avantageuse au coût de 29 $. La SDC a pu compter sur des partenariats avec Tourisme Trois-Rivières, Tourisme Mauricie, le MIAM et le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

: événement gastronomique jumelant producteurs de la région et restaurateurs du centre-ville dans le but d’offrir une table d’hôte avantageuse au coût de 29 $. La SDC a pu compter sur des partenariats avec Tourisme Trois-Rivières, Tourisme Mauricie, le MIAM et le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Trousse de bienvenue : annoncée au début du mois, la trousse de bienvenue rassemble un programme d’incitatif à la location de la Ville de Trois-Rivières, un programme d’aide à la création d’emploi d’Innovation et développement économique Trois-Rivières, un congé de cotisation offert par la SDC et plus de 7 000 $ de gratuités chez les commerces et services professionnels du centre-ville.



Un positionnement revu en 2017

L’année 2017 marquera le 35e anniversaire de la SDC. En plus de mettre sur pied différentes initiatives pour célébrer l’événement, l’organisme en profitera pour revoir son image et miser sur une nouvelle vision stratégique. « Nous avons tous les outils en main pour se positionner et dresser les priorités des prochaines années pour le centre-ville. La mission de l’organisme est très large et il est temps de la préciser pour mieux encadrer nos actions », explique Mathieu Lahaye, directeur général de la SDC. Dans les nouvelles orientations de la SDC, notons les efforts mis en place pour attirer de nouveaux bureaux professionnels au centreville, efforts qui permettront d’assurer une clientèle à l’année pour les commerces et restaurants du centre-ville.



En 2017, la SDC continuera sur sa lancée et poursuivra les projets entamés en 2016. L’aménagement de la patinoire au parc Champlain, une 2e édition pour Trois-Rivières à table et une phase 2 à l’embellissement des vitrines de locaux vacants en collaboration avec la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières ne sont que quelques exemples.