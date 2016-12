Yves Lacroix, nouveau président du conseil d’administration d’IDE Trois-Rivières

Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE) est heureux d’annoncer la nomination de M. Yves Lacroix, président-directeur général de l’entreprise Fab3R, comme nouveau président de son conseil d’administration. Les nouveaux administrateurs ont été nommés par le conseil municipal de la Ville de Trois-Rivières lundi dernier.



M. Lacroix connaît déjà bien le tissu de l’organisation, entamant sa troisième année au sein du conseil d’administration. « Yves est un homme d'action et un leader reconnu dans la région pour ses implications visant à assurer l’avenir économique de Trois-Rivières. Nous avons besoin de gens comme lui », souligne le directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly.



M. De Tilly profite également de l’occasion pour remercier M. Maxim Gélinas, de l’entreprise Aspasie, qui a occupé la présidence au cours des deux dernières années.



Composition du conseil d’administration 2017 :

- M. Yves Lacroix, Fab3R (nouveau président)

- M. Daniel-Yves Durand, Poivre Noir

- M. Daniel Gélinas, Marmen (nouveau membre)

- Mme Diane Chaîné, Progi

- M. Luc Galvani, Commission scolaire du Chemin-du-Roy

- M. Alain Levasseur, Service d’intégration au travail

- Mme Isabelle Martin, G.D.G. Environnement (nouvelle membre)

- M. René Goyette et M. André Noël, conseillers municipaux