La Jeune Chambre de la Mauricie souhaite s’inspirer du gouvernement québécois

La Jeune Chambre de la Mauricie applaudit l’audace du gouvernement provincial d’avoir fait adopter la semaine dernière, une loi forçant dorénavant les conseils d’administration (CA) des 23 sociétés d’État québécoises à être constitués d’au moins un membre de 35 ans ou moins.

Le projet de loi vient ainsi modifier la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État en y ajoutant la nécessité que chaque CA des 23 sociétés d’État – dont la Société d’assurance automobile, Investissement Québec, la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Régie du Logement du Québec ou encore la Caisse de dépôt et placement du Québec – soit constitué d’au moins un membre âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination. Le projet de loi a été déposé par le député de Ste-Rose, à savoir M. Jean Habel, plus jeune député siégeant à l’Assemblée nationale.

« Il s’agit d’une belle opportunité pour la relève d’affaires. Les jeunes pourront ainsi faire entendre leur voix, transmettre leur vision d’avenir mais également enrichir les échanges au sein de lieux décisionnels importants. Cette décision historique facilite, du même coup, un transfert de connaissances entre les décideurs expérimentés actuels et les jeunes, un élément essentiel pour favoriser une relève compétente et engagée » a déclaré Ghislain Gervais, président du conseil d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie.

Cette décision est un geste primordial permettant d’assurer l’équité intergénérationnelle des sociétés d’État et entraînera peut-être un effet domino au sein de certaines entreprises privées ou communautaires. Il y a donc un travail important à faire afin que les jeunes en place soient formés et accompagnés de manière convenable et qu’ils puissent ainsi relever le défi qui se livre à eux.

La Jeune Chambre de la Mauricie y voit une opportunité intéressante de contribuer à régionaliser cette mesure en sollicitant les municipalités et les MRC œuvrant sur le territoire de la Mauricie à adopter des règles de gouvernance allant dans le même sens que le projet de Loi déposé à Québec la semaine dernière.

« Déjà, on voit une certaine sensibilité des organismes de la région à faire de la place pour la jeune relève au sein des différents conseils d’administration. Si nous voulons garder nos jeunes en région, la meilleure façon d’y arriver est de les impliquer » ajoute M. Gervais.

La Jeune Chambre désire activement contribuer à l’apprentissage de ses membres en matière de gouvernance et poursuivra ainsi ses efforts de formation d’une relève d’affaires forte et influente.