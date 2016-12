Québec accorde 3,5 M$ à l’entreprise KiNipi spa et bains nordiques

Une aide financière de 3,5 M$ permettra à l’entreprise KiNipi spa et bains nordiques de construire et d’aménager des infrastructures d’hébergement. Ce projet de 7,92 millions de dollars bénéficiera d’un prêt du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation de 1,5 million de dollars issu du Fonds de diversification économique du Centre du Québec et de la Mauricie ainsi que d’un prêt de 2 millions de dollars accordé par Investissement Québec. En tout, 30 emplois seront créés dans la région en plus des 75 existants.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, accompagnée du député de Trois-Rivières, M. Jean‑Denis Girard, a procédé à cette annonce, hier, au nom de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et de la vice-première ministre, ministre responsable des PME et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

« Le secteur touristique québécois fait face à une forte concurrence internationale, qui nous oblige à nous distinguer en innovant toujours plus et en renouvelant constamment notre offre touristique. Les projets porteurs comme celui que nous présente KiNipi spa et bains nordiques nous permettent d'atteindre ces objectifs. Les nouvelles infrastructures de l'entreprise, situées dans un magnifique décor naturel, constitueront un attrait touristique indéniable et contribueront à augmenter le nombre de visiteurs dans la belle région de la Mauricie », a souligné la ministre Julie Boulet.

Le projet de KiNipi spa et bains nordiques vise la construction d'un immeuble de 24 unités d'hébergement intégrées aux installations actuelles de l'entreprise. L'immeuble pourra accueillir jusqu'à 70 personnes, notamment dans des suites 4 étoiles dotées d'une cuisinette et d'une ou deux chambres. Il comprendra également une salle de réunion d'une capacité de 30 personnes et un stationnement intérieur.

« Ce projet permettra d'ajouter un nouveau service d'hébergement spécialisé à l'offre touristique de Trois-Rivières et de la Mauricie. De plus, la classification 4 étoiles attribuée aux suites offertes par KiNipi spa et bains nordiques représentera un produit touristique distinctif pour la région. C'est une initiative prometteuse qui engendrera certainement d'importantes retombées économiques dans notre milieu et à laquelle le gouvernement du Québec s'associe fièrement », a mentionné le député Jean‑Denis Girard.

En activité à Trois-Rivières depuis 2012, KiNipi spa et bains nordiques dispose d'installations thermales comprenant deux bassins d'eau froide, deux bassins d'eau chauffée à remous, d'un hammam et deux saunas finlandais. L'entreprise offre également divers services à la carte, tels que la massothérapie et des soins corporels et esthétiques, et possède une salle de réunion ainsi qu'un restaurant gastronomique.

« Investir dans des entreprises dynamiques telles que KiNipi spa et bains nordiques, c'est investir dans l'avenir du Québec et de ses régions. Les PME sont les premières responsables de la création d'emplois et de richesse, et contribuent au premier plan à notre prospérité économique. Nous devons donc nous faire un devoir de les soutenir à la hauteur de leurs ambitions, comme nous le faisons précisément aujourd'hui par l'entremise de cette intervention financière », a fait savoir la ministre Dominique Anglade.

« KiNipi spa et bains nordiques nous fait la démonstration qu'il est possible pour les entreprises de la région de réaliser des projets d'envergure avec l'aide, notamment, de leviers efficaces comme le Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie. Notre gouvernement appuie avec beaucoup de fierté la croissance de cette entreprise prospère », a déclaré la ministre Lise Thériault.

Rappelons que ce fonds offre des outils financiers souples aux PME de ces régions. Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.