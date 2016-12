Différentes initiatives des commerçants pour célébrer le temps des fête

Depuis le début de la semaine dernière, les vitrines des commerçants de la rue Notre-Dame Centre ont revêtu flocons et lumières pour célébrer le temps des fêtes. En tout, ce sont seize vitrines qui ont été décorées, incluant même certains locaux vacants, une initiative soutenue par la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières.



La rue Notre-Dame Centre connaît actuellement une bonne croissance et il est important pour la SDC d’appuyer les projets de revitalisation et de dynamisation de cette artère. « Il y a une belle effervescence sur la rue Notre-Dame Centre, mais il n’y a pas de lumières de Noël comme sur la rue des Forges. Pour des raisons techniques et logistiques, ce n’est pas possible d’en installer présentement, alors la décoration des vitrines est un projet qui permettait d’apporter une solution temporaire intéressante », commente Patrick Dupuis, président de la SDC.



Flocons et éclairage jusqu’à au moins 21 h, tels étaient les critères à respecter. « En imposant une thématique, on créait une uniformité visuelle tout en laissant place à la créativité et à la personnalité de chacun », mentionne M. Dupuis. L’installation de lumières avait quant à elle pour but d’éclairer une artère qui l’est moins habituellement et d’inciter les visiteurs à parcourir la rue.



Une fête de Noël autour du sapin

En plus des décorations de la rue Notre-Dame Centre, la SDC souhaitait donner le ton aux célébrations du temps des fêtes en organisant une grande activité familiale autour du sapin du centre-ville. La population est donc invitée à se rendre au parc portuaire le 17 décembre prochain, dès 14 h pour l’illumination officielle du sapin. « Ce sera une belle activité rassembleuse. Sur place, il y aura de l’animation, des jeux, du café, du chocolat chaud, du bouillon de poulet, des zones chaleurs et plusieurs surprises. Sans oublier bien sûr, la présence du Père-Noël et de ses lutins » s’enthousiasme Patrick Dupuis. Pour plus d’informations, consultez le calendrier des événements de la SDC au www.sdctr.qc.ca/evenements