Ouverture officielle à Bécancour d’une clinique de physiothérapie et d’ergothérapie

La clinique Physio Action Plus et la clinique Ergothérapie Marc-André Trahan ont inauguré officiellement ce soir, lors d’une cérémonie réunissant plusieurs dignitaires et partenaires associés au projet. Cette activité a été l’occasion de leur faire découvrir les nouveaux locaux.

La deuxième succursale, située à Bécancour, dans le secteur Godefroy, au 453, avenue Godefroy, offre des services de réadaptation en physiothérapie, en massothérapie, en ergothérapie et en ostéopathie. La nouvelle clinique a demandé un investissement de 210 000 $ et a créée six emplois à temps partiel et à temps plein.

Physio Action Plus

Les deux co-propiétaires de Physio Action Plus, mesdames Émilie Bolduc et Marie-Claude Gendron, soulignent leur grande fierté d’offrir des services de réadaptation à la population de la rive-sud. « Notre équipe multidisciplinaire expérimentée prodigue des traitements avec une approche personnalisée axés sur les besoins spécifiques du patient ce qui favorise grandement l’efficacité de ceux-ci. Nous sommes en mesure d’offrir des services de qualité en physiothérapie ou dans d’autres domaines connexes à la réadaptation, et ce, dans un milieu dynamique et stimulant, avec des innovations technologiques et thérapeutiques. Notre objectif est d’aider le patient à retrouver la forme et ses capacités ».

La clinique offre des services en physiothérapie (thérapie sportive, thérapie manuelle et myofasciale, prévention des blessures en courses à pied et analyse de course, poncture en physiothérapie avec aiguilles sèches, thérapie en piscine, traitement de la mâchoire et des vertiges), en ostéopathie pour les adultes, les enfants, les bébés et les femmes enceintes ainsi qu’en massothérapie (détente, thérapeutique et myofascial).

La Clinique Physio Action Plus établie depuis 23 ans à Trois-Rivières a été fondée par mesdames Julie Bellemare, physiothérapeute, et Céline Lafrenière, thérapeute en réadaptation physique. En 2012, mesdames Émilie Bolduc, thérapeute en réadaptation physique et Marie-Claude Gendron, physiothérapeute, toutes deux employées à la clinique depuis plusieurs années, se joignent comme associées aux 2 fondatrices afin de prendre graduellement la relève et de s'assurer de la continuité des valeurs de l'entreprise. Cette phase de relève se terminera à la fin de cette année.

Ergothérapie Marc-André Trahan

La clinique Ergothérapie Marc-André Trahan compte maintenant une troisième succursale afin de mieux répondre aux besoins de la population. Présente à Louiseville et à Trois-Rivières depuis plusieurs années, la clinique offrira dorénavant ses services dans la région de Bécancour. Elle partage les mêmes installations que la clinique Physio Action Plus. Au fil des années, Marc-André Trahan, ergothérapeute, a développé une expertise axée sur la réadaptation, le retour au travail auprès d’une clientèle diversifiée. L’équipe offre des services en réadaptation fonctionnelle et de travail, évaluation des capacités de travail, évaluation des postes de travail, évaluation de la conduite automobile, évaluation/adaptation du domicile, thérapie de la main/confection d’orthèses et bien plus.

« Notre équipe offre un service professionnel et dynamique adapté aux besoins de la clientèle. L’objectif de l’ergothérapie est d’améliorer ou de maintenir les capacités fonctionnelles physiques et psychologiques d’une personne dont les activités de la vie quotidienne, le travail ou les loisirs sont affectés, notamment par des simulations de tâches de travail, des exercices spécifiques fonctionnels, des enseignements (gestion de la douleur, hygiène posturale, biomécanique corporelle, etc.), et autres modalités », mentionne monsieur Marc-André Trahan, propriétaire de la clinque Ergothérapie Marc-André Trahan.

La clinique Physio Action Plus et Ergothérapie Marc-André Trahan ont assurément un professionnel qui saura répondre à vos besoins car l’une de nos forces est la multidisciplinarité. L’ambiance chaleureuse et conviviale est notre fierté.

La succursale de Bécancour est ouverte le lundi et jeudi de 8 h à 20 h ainsi que le mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 16 h. Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 819 840-8060. Nous vous invitons à visiter nos sites Internet physioactionplus.com et ergotherapiemarcandretrahan.ca.

Les propriétaires tiennent à remercier les principaux partenaires ayant rendu ce projet possible, la Banque nationale, le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Bécancour et la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Nicolet-Bécancour via le fond stratégie jeunesse.