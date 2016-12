Inauguration d'un nouveau complexe commercial à Trois-Rivières

C’est avec un grand plaisir que les promoteurs immobiliers Odacité Inc., en collaboration avec l’entreprise trifluvienne Edgaroma, ont inauguré aujourd’hui le tout nouveau complexe commercial situé dans leur quartier de mixité urbaine à Trois-Rivières.



« Le développement du site avance à grand pas et nous sommes très heureux de la venue de ses nouvelles bannières. De la nouveauté qui permettra de diversifier davantage l’offre grandissante du quartier! De plus, nous avons toujours envisagé un quartier urbain ou les gens peuvent y vivre, travailler et magasiner, d’ou provient l’inspiration pour le nom de notre site; QUARTIER LE CITADIN, a déclaré Steve Richard, président d’Odacité.



Le projet représente un investissement de plus de 8M$ comprenant un édifice de deux étages d’une superficie totale de 33 000 pieds carrés. Le nouveau complexe commercial combinera des commerces de proximité avec l’arrivée des chaînes populaires Familiprix et Dollarama ainsi que des espaces bureaux comprenant une clinique médicale, la Clinique de santé M. De plus, quelques espaces restent toujours disponibles pour location.



« Nous sommes très heureux de la collaboration avec ces nouveaux partenaires et nous estimons que les commerces ouvriront leurs portes en juin 2017. Le bâtiment aura un ton innovateur avec un design de haute qualité et une architecture moderne tout comme les commerces actuels situés sur le site. De plus, afin de faciliter l’accès au complexe, Odacité a investit dans une nouvelle entrée située sur le boulevard Parent qui donne un accès direct aux commerces du Quartier », affirme Dany Chabot, vice-président d’Odacité.



Les travaux sont présentement en cours et réalisés par Le Groupe Drumco Construction, entrepreneur général, un partenaire de confiance dans l’accomplissement du projet.