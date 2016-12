Une nouvelle épicerie IGA Marché Paquette s’installera au Quartier Le Citadin!

Les promoteurs immobiliers d’Odacité inc., en collaboration avec Edgaroma, sont très fiers d’avoir annoncé plus tôt aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle épicerie IGA dans leur quartier Le Citadin, situé aux angles des boulevards Des Chenaux et Parent. Le magasin sera opéré par la famille Paquette, des marchands indépendants qui servent les Trifluviens depuis plus de 15 ans.



« Nous sommes très fiers d’avoir conclu une entente avec Sobeys Québec et avec la famille Paquette. C’est d’autant plus une bonne nouvelle pour la communauté, compte tenu du grand besoin dans ce secteur pour une épicerie qui offre une variété de produits de qualité, une panoplie de services et qui encourage les produits du Québec. Nous sommes dans la planification et réalisation de la construction du projet et nous avons prévu une ouverture en juin 2017! » a affirmé M. Steve Richard, président d’Odacité.



Le projet représente un investissement de plus de 10 millions et est le plus grand du site Le Citadin en termes de superficie (38 000 pieds carrés). L’épicerie IGA Marché Paquette sera le deuxième magasin à Trois-Rivières pour la famille qui est aussi propriétaire du IGA extra sur le boulevard des Forges, près du centre commercial Les Rivières. Elle offrira donc ses services et ses produits distinctifs à de nouveaux Trifluviens : « Nous sommes heureux d’ouvrir très bientôt une nouvelle épicerie dans le secteur et nous avons hâte de faire découvrir le plaisir de mieux manger à ses résidents! », a déclaré M. Michel Paquette, propriétaire des IGA Marché Paquette. « Nous avons toujours été proches de notre communauté et nous comptons offrir un service à la clientèle exceptionnel et dynamique grâce à l’embauche d’une centaine de nouveaux employés issus de Trois-Rivières et ses alentours. »



La nouvelle épicerie comprendra plusieurs comptoirs alimentaires spécialisés et des sections dédiées telles que celle destinée aux produits biologiques, naturels et sans gluten. Le magasin offrira une expérience de magasinage des plus agréables dans un décor à la fois convivial et moderne. « « Nous sommes fiers de ce projet sur lequel nous travaillons tous depuis plusieurs mois. La force de la bannière IGA est son réseau de plus de 289 magasins IGA et IGA extra à travers le Québec, opérés par des marchands indépendants ayant à cœur d’offrir un service exemplaire. Ils connaissent leur communauté et leurs clients mieux que personne. Nous avons donc confiance en la famille Paquette afin de continuer à faire rayonner notre philosophie visant à aider les Québécois à mieux manger », a affirmé Lina Fraser, directrice du développement immobilier et commercial pour l’est du Québec, chez Sobeys Québec.