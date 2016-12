La Recharge.ca acquiert Rubilog

Les propriétaires de La Recharge.ca annoncent l’acquisition de l’entreprise Rubilog, une véritable référence en matière d’articles d’impression depuis près de 30 ans dans la région de Trois-Rivières.

Déjà solidement implantée en Mauricie, grâce à sa boutique située au 1380, boulevard des Récollets, La Recharge.ca poursuit ainsi sa progression sur le marché trifluvien qui offre un très grand potentiel. D’un même souffle, cette acquisition permet d’assurer la pérennité de Rubilog.

Depuis quelques temps, le propriétaire de Rubilog, Louis Hamel, recherchait un groupe d’actionnaires dynamiques pouvant soutenir sa croissance tout en offrant le même excellent service à la précieuse clientèle qu’il a bâtie à travers les années.

M. Hamel continuera d’œuvrer au sein de l’entreprise afin d’assurer une transition harmonieuse, mais également afin de faire profiter La Recharge.ca de sa vaste expérience dans le domaine.

Il jouera un rôle de consultant pour les trois actionnaires de l’entreprise, soit le directeur général, Martin Delarosbil, le directeur de succursales, Pascal Tanguay, et le directeur du marketing et des ventes, Jean-Pierre Gagnon.

« Dans les faits, l’acquisition de Rubilog nous permet de mettre la main sur une expertise de près de 30 ans dans la vente de cartouches d’impression et d’imprimantes. Les clients seront les grands gagnants de cette transaction, alors que nous pourrons optimiser nos services et augmenter notre pouvoir d’achat. Il faut s’attendre à ce que l’on puisse offrir des prix encore plus avantageux », explique M. Delarosbil.