L’entrepreneuriat : une priorité pour IDE Trois-Rivières

Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) s’implique pour faciliter la vie des entrepreneurs. L’organisation est fière de dévoiler aujourd’hui sa nouvelle plateforme entrepreneuriale, un outil indispensable pour les entrepreneurs en démarrage.



Le projet résulte de la collaboration d’une dizaine de partenaires, d’experts et d’entrepreneurs, qui ont contribué à son élaboration afin d’en faire une référence pratique et pertinente.



Accessible via le demarrermonentreprise.com, elle regroupe en un guichet unique une mine de renseignements pour simplifier le démarrage d’une entreprise à Trois-Rivières. De plus, les séances d’information autrefois données en personne sont désormais accessibles sous forme de capsules vidéo. Plus de contraintes d’horaire et de temps, elles sont maintenant disponibles pour tous.



Le développement de l’entrepreneuriat fait partie des grandes orientations stratégiques d’IDE Trois-Rivières. « C’est un maillon névralgique pour créer de la richesse et des emplois. Nous savons que les gens ont la fibre entrepreneuriale et nous, on veut leur offrir le coup de pouce manquant pour réaliser leur projet », déclare Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières.



Concours en entrepreneuriat

L’organisation s’implique également dans deux concours visant à faire éclore des entrepreneurs déterminés et prometteurs.



Vise dans le mille

Le concours Vise dans le mille devient l’un des plus gros concours en entrepreneuriat au Québec! Lancé par la Zone entrepreneuriale l’an dernier, il compte maintenant sur l’appui d’IDE Trois-Rivières et des établissements d’enseignement trifluviens. Ils ont le désir commun de soutenir et de développer l’entrepreneuriat dans la région. Les lauréats se verront remettre plus de 60 000 $ en prix. Les inscriptions débuteront sous peu.



Défi OSEntreprendre

Sous la gouverne de Développement Mauricie, IDE Trois-Rivières assurera la coordination régionale de la 19e édition du Défi OSEntreprendre Mauricie. Cette année, la région est heureuse de compter sur mesdames Marie-Claude Trempe et Évelyne Gélinas, de l’entreprise Rien ne se perd, tout se crée, pour assurer la présidence d’honneur.



Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère!



Après avoir franchi l’étape de sélection locale, les lauréats se partageront 16 000 $ en bourses au régional. Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 mars 2017, 16 h, via le www.OSEntreprendre.quebec.