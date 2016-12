Lorsque l'économie traditionnelle rencontre l'économie sociale!

Dans le cadre du mois de l'économie sociale, le Service d'Intégration au Travail (SIT) de la Mauricie tenait hier une activité d'immersion à son siège social de Trois-Rivières (1090 De Lavérendrye).



L’activité poursuivait 3 objectifs : sensibiliser les entrepreneurs à l’importance de l’économie sociale dans la région, permettre aux entrepreneurs sociaux de réseauter avec les entrepreneurs de la communauté d’affaires de Trois-Rivières et sensibiliser les participants au potentiel de travail des personnes ayant des problèmes de santé mentale.



Plus d'une dizaine d'entrepreneurs ont accepté l’invitation et ont eu la chance d'expérimenter, par un jumelage avec les travailleurs du SIT, le travail effectué dans l’un des trois secteurs d'activités: démantèlement d'appareils de télécommunication, travaux de manutention (emballage et ensachage) et fabrication de vitraux.



« Ce fut une expérience unique qui m’a permis de constater que le SIT, à titre d’entreprise d’économie sociale, est le prolongement humanitaire de l’économie traditionnelle. Et c’est ce qui m’a le plus interpellé. » a souligné Mme Marie-Andrée Deschênes, génératrice d'opportunités chez Deschenes Gauthier. La directrice générale du SIT, Mme Geneviève Provost a d’ailleurs mentionné que : ''Pour une 1ère activité, nous sommes très satisfaits de la réponse de la communauté d'affaires. Nous prévoyons déjà tenir une deuxième édition l’an prochain avec, cette fois, une vingtaine d'entrepreneurs.''



Le SIT est une entreprise d’économie sociale qui a pour mission de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes ayant des problèmes de santé mentale. La Corporation regroupe cinq points de service en Mauricie et permet à plus de 250 personnes de travailler chaque année. Le déploiement de ses activités lui a permis de gagner le prix de l’entreprise d’économie sociale mESsagère à Trois-Rivières en juin 2016.