L'événement "La Journée sans achat" est lancé en Mauricie!

Le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie invite la population à participer à la Journée sans achat qui aura lieu ce vendredi 25 novembre. La participation à cet événement consiste à ne rien acheter pendant une journée. Cette activité, soulignée mondialement, a lieu, symboliquement, en même temps que le Black Friday en Amérique du Nord, depuis plus de 20 ans. Nous souhaitons, par cette initiative, sensibiliser les consommateurs de tous âges et de toutes les classes sociales aux impacts de nos modes de consommation sur notre vie personnelle, familiale et sociale, sans parler des impacts environnementaux pour la planète et de l’appauvrissement des peuples du tiers-monde.



Pourquoi une journée sans achat?

parce que trop de familles s’endettent et se rendent malheureuses pour maintenir leur rythme effréné de consommation.

parce que la majeure partie des problèmes environnementaux sont causés par notre surconsommation (transport, suremballage, déchets, etc.).

parce que notre voracité à consommer s’appuie sur l’exploitation de populations affamées et que c’est une manière de promouvoir un juste partage des richesses.

parce qu’il y a d’autres valeurs humaines à promouvoir que la consommation de biens.



C’est pour toutes ces raisons et bien d’autres que cette journée représente un geste symbolique démontrant notre volonté de prendre nos responsabilités et de faire changer les choses.



Serez-vous capables de relever ce défi?