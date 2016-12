RG Lunetier en bois lance officiellement ses activités

Voir la galerie de photos

Une nouvelle entreprise de fabrication et de vente de lunettes soleil en bois haut de gamme a été lancée aujourd’hui. Les propriétaires de RG Lunetier en bois ont inauguré officiellement les activités de leur entreprise devant les partenaires et collaborateurs réunis au Poivre Noir dans le cadre d’un 4@6.



L’entreprise, ayant ses installations basées à Trois-Rivières, est la propriété de monsieur Robert Germain, président, et de madame Lydia Vadeboncoeur, vice-présidente marketing et communication. Grâce aux techniques développées et aux outils utilisés par M. Germain, RG Lunetier en bois peut concevoir jusqu’à 20 000 modèles différents de lunettes de soleil de qualité supérieure grâce aux 24 essences de bois disponibles pour la devanture et les 12 pour les branches. De plus, sur chaque branche de la lunette est apposé le logo en argent ou en or de l’entreprise, gage de la qualité et de l’originalité du produit. Toutes les lunettes sont garanties un an et les lentilles sont 100 % polarisées.



La compagnie commercialise ses propres créations sous les marques : INNO, PUKKA et PRESTTI. Les gens commandent directement en ligne via le site transactionnel rgartisan.com. La livraison s’effectue dans de courts délais. En une semaine, il est possible d’avoir à la maison sa création unique RG Lunetier en bois.



« Le bois est une matière noble, naturelle, vivante et accessible. Je suis heureux d’avoir créé cette entreprise chez nous et qu’on puisse, à partir d’ici, créer des œuvres d’art aussi exceptionnelles et uniques. Le fait d’avoir une vitrine sur le web nous rend accessibles de partout dans le monde. Nous avons déjà plus d’une cinquantaine de clients jusqu’à maintenant et certains proviennent de pays étrangers », mentionne fièrement M. Robert Germain, coactionnaire.



TROIS POINTS DE VENTE

Bien que la commande de lunettes se fasse principalement en ligne, l’entreprise peut compter sur trois points de vente : La Méraki et EMA Métiers d’arts à Trois-Rivières et Adrénaline bijouterie urbaine à Drummondville. Sur place, il est possible de constater la qualité exceptionnelle du produit et par la suite, procéder à une commande en ligne.



CÉLINE DION A SA PAIRE DE LUNETTES RG

L’entreprise a profité du passage de la chanteuse québécoise, Céline Dion, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières l’été dernier, pour lui remettre une paire de lunettes en bois spécialement choisi pour l’occasion.



« Je voulais profiter du passage de la vedette québécoise pour lui remettre un cadeau souvenir. Je trouvais que lui remettre une paire de nos lunettes en bois était tout indiqué. On lui a donc déposé dans sa loge un boîtier identifié avec une paire de lunettes édition limitée de la marque Quattro ornée d’or 23 carats. Elle nous a retourné un message autographié nous remerciant pour ce cadeau magnifique et original et en plus, elle a parlé de nous à une foule de gens d’influence autour d’elle. Une belle vitrine pour nous ! », ajoute Mme Vadeboncoeur, coactionnaire de l’entreprise.



DES NŒUDS PAPILLON FABRIQUÉS 100 % AU QUÉBEC

À l’aube du temps des Fêtes, l’entreprise proposera des nœuds papillon en bois à la clientèle. Il sera possible de commander une création exclusive, selon l’essence de bois voulu. « Trois modèles de base sont proposés à l’année et, selon les fêtes de l’année, d’autres modèles s’ajoutent. Pour le temps des Fêtes, sept modèles supplémentaires seront proposés à la clientèle », précise M. Germain. Les propriétaires invitent d’ailleurs les gens à commander leur création exclusive en ligne, le plus rapidement possible afin de s’assurer de l’avoir à temps pour Noël. Toutes les créations sont faites dans les ateliers de l’entreprise. De plus, afin de soutenir la santé masculine et promouvoir la prévention des cancers masculins, 1 $ par nœud papillon vendu sera remis à la Fondation RSTR.



DÉJÀ UNE RECONNAISSANCE POUR L’ENTREPRISE

Le printemps dernier, les promoteurs de l’entreprise ont gagné le 1er prix dans le cadre du concours entrepreneurial « Vise dans le mille », tenu par la Zone entrepreneuriale du Cégep de Trois-Rivières. Cette reconnaissance était assortie de prix d’une valeur totalisant 15 000 $, dont une bourse de 1000 $, un service de coaching, l’accès à des services juridiques, une campagne publicitaire et une papeterie complète.





Une vidéo montrant le travail qui est fait pour fabriquer chacune des paires de lunettes est disponible sur la chaine YouTube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=GiigY70qXG0