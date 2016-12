Nouvelle direction au Pôle d’économie sociale Mauricie

Le Pôle d’économie sociale Mauricie est heureux d’annoncer la nomination de madame Marie Michèle Lemay au poste de directrice générale.



Madame Lemay occupait, depuis juin 2015, le poste de directrice générale de la Jeune Chambre de la Mauricie où elle a contribué à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication visant la notoriété de l’organisation. Auparavant, elle assumait les fonctions de coordonnatrice des ventes au Musée québécois de culture populaire. Elle détient un diplôme de 2e cycle en gestion de projet de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et complète actuellement une maîtrise en administration.



« L’arrivée de madame Marie Michèle Lemay est pour le Pôle d’économie sociale Mauricie l’assurance d'une poursuite du développement et du rayonnement régional de notre organisation suite au départ de madame Geneviève Dubois. Le dynamisme et l’enthousiasme émanant de madame Lemay se répercuteront assurément auprès de nos partenaires et collaborateurs sur l’ensemble du territoire de la Mauricie. », a indiqué monsieur Martin-Charles St-Pierre, président du conseil d’administration du Pôle d’économie sociale Mauricie.



Mme Lemay entrera en fonction au Pôle d’économie sociale en janvier prochain. Le conseil d’administration lui souhaite la bienvenue et le meilleur des succès. Cette nomination fait suite à l’annonce du départ de l’actuelle directrice générale, madame Geneviève Dubois, qui a été élue mairesse de la Ville de Nicolet, en octobre dernier. Les membres du C.A. souhaitent d’ailleurs remercier madame Dubois pour son travail et son dévouement au sein de l’organisation.