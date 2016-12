LP Télécom et Télipso offrent des solutions de communications unifiées

C’est hier devant des clients, partenaires et employés que les actionnaires de LP Télécom de Trois-Rivières ont souligné l’union des forces de deux entreprises par l’acquisition de Télipso de Boisbriand. Soucieux de préserver les identités fortes des deux organisations, les propriétaires ont précisé aux personnes présentes que les entreprises conserveraient leurs noms, leurs expertises et leurs emplacements respectifs.



« L’acquisition de Télipso a été naturelle pour le développement de notre entreprise. Nous partageons les mêmes valeurs et pour les deux organisations, le client est au cœur des solutions proposées. Nous avons aussi une vision commune de l’univers des télécommunications. Nous sommes fiers de mettre à la disposition des entreprises qui nous font confiance, une solution clé en main. Maintenant, un client qui a besoin d’un réseau de câblage performant, certifié et qui répond à ses besoins, peut également bénéficier d’une offre de communication unifiée basée sur de la téléphonie d’affaires IP ou Hybride grâce à Télipso», explique monsieur Dany Potvin, président.



Les propriétaires, messieurs Dany Potvin, Jonathan Langlois, Benoit Rivard et Sébastien Famery, ont également profité de cet événement pour présenter aux convives la nouvelle l’image de marque des deux entreprises ainsi que les nouveaux sites web. Il est possible de visiter la nouvelle plate-forme en se rendant au : www.lptelecom.ca et www.telipso.com.



Nomination d’une nouvelle directrice générale Dans la foulée de l’acquisition et de la mise en place de stratégies de développement des entreprises, les actionnaires ont nommé madame Marie-Ève Bellemare au titre de directrice générale. Experte en stratégie organisationnelle et gestion de l’innovation, Mme Bellemare possède une solide expérience du domaine des télécommunications et principalement dans la valorisation d’innovations technologiques. Pendant près de 12 ans elle a occupé le poste de directrice opérations et marketing dans une entreprise de haute technologie et depuis quelques années, elle met à profit cette expertise auprès de PME qui souhaitent se réinventer et développer une culture organisationnelle qui favorise l’innovation. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle travaille avec l’équipe de direction de LP Télécom depuis plus d’un an déjà. …/