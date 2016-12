Un Cocktail-bénéfice réussi pour la Jeune Chambre

La Jeune Chambre de la Mauricie tenait son cocktail bénéfice annuel le 17 novembre dernier à l’Amphithéâtre Cogeco. Ce sont près de 150 personnes qui se sont réunies pour l’occasion.



Organisé par la Jeune Chambre de la Mauricie et grâce à la participation de nombreux partenaires, dont le port de Trois-Rivières, le cocktail-bénéfice est année après année un événement très couru. Grand « happening » de la gastronomie régionale, c’est une occasion d’offrir une soirée inoubliable aux partenaires, collaborateurs, membres et anciens de la Jeune Chambre pour amasser des fonds pour l’organisation.



Parmi les nouveautés de l’édition 2016, l’événement s’est orienté vers la thématique « showtime ». En effet, les organisateurs ont voulu rendre l’expérience encore plus divertissante en proposant un concours de mixologie ouvert au public, lequel mettait en valeur des produits locaux grâce au Marché Notre-Dame et à la Distillerie Mariana. L’événement offrait également la chance à ses invités de déguster les bouchées de compétition de neuf restaurateurs : le Buck – Pub gastronomique, le Castel des Prés, les Contrebandiers, le Kinipi à la bouche, la Maison de Débauche, le Poivre Noir, le Pot – Papilles et Cocktails, le Rouge Vin et Chez Ben. C’est finalement le Castel des Prés qui s’en est tiré avec les honneurs du prix coup de cœur du public.



« La Jeune Chambre, c'est tout près de 400 membres : entrepreneurs, cadres, professionnels. On veut leur offrir un lieu commun pour faire des affaires, pour croître et pour échanger. On est très fier de la réponse positive des 150 personnes qui se sont mobilisées pour notre organisation hier », de souligner Ghislain Gervais, président du conseil d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie.



Grâce à cette activité, c’est plus de 20 000 $ qui ont été amassés pour la Jeune Chambre. L’animation était assurée par Catherine Gaudreault de la station 106,9 Mauricie. Des accords mets-vins ont également été présentés et un sommelier s’occupait de faire découvrir des vins d’importation privée. L’organisation remercie d’ailleurs tous ses partenaires et ses nombreux invités qui se sont mobilisés pour assurer la pérennité de l’organisation.



Le prochain rendez-vous de la Jeune Chambre aura lieu le 6 décembre prochain pour un déjeunerconférence Spécial UQTR mettant en vedette Jean-Michel Pelletier.