Vacances Otantik ouvre ses portes

Quatre amis passionnés par le monde du voyage ont ouvert, le 1er novembre dernier, leur propre agence : Vacances Otantik. Leur passion se décline en plusieurs nuances : pour les uns, c’est pour se permettre de voyager plus souvent, pour les autres c’est pour créer de nouveaux produits avant-gardistes. Ils ont en commun la passion du voyage bien sûr, mais aussi le souci du travail bien fait, des qualités d’accueil exceptionnelles ainsi que le goût d’entreprendre.



Pour mettre ce grand projet en place, le groupe a sollicité l’aide d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Grâce à de judicieux conseils ainsi qu’un soutien technique hors pair, la petite troupe a su faire en sorte que le projet devienne réalité.



Vacances Otantik est une agence de voyages traditionnelle qui se démarque par son service. En effet, les conseillers de la nouvelle entité accompagnent les voyageurs durant leurs recherches en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins. Les voyageurs sont aussi supportés à destination en ayant la possibilité de communiquer avec leur conseiller en appelant la ligne d’urgence. Au retour, ils reçoivent également un appel pendant lequel le conseiller fait le point sur les éléments positifs et négatifs du voyage et commencent à discuter des prochaines vacances.



L’agence est située sur la 6e Rue à Trois-Rivières, face au centre commercial Les Rivières. «Nous avons privilégié cet emplacement pour l’achalandage du secteur nous permettant de mieux nous faire connaître», affirment les propriétaires. De plus, avec l’ouverture de nouveaux commerces dans ce secteur, ça ne peut qu’être bénéfique pour la petite agence, qui compte trois employés à temps complet et deux à temps partiel.



Vacances Otantik prévoit offrir bientôt des circuits accompagnés en Europe et en Asie. La mise en ventes de ces circuits se fera dans les prochains mois. Restez à l’affût en consultant leur site web : vacancesotantik.ca.