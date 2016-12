Un sceau d’excellence marque la 49e édition du Festival Western de St-Tite!

Le Festival Western de St-Tite s’est vu décerné deux prestigieux prix lors du gala des

Prix Coup d’Éclat qui s’est tenu dans le cadre de la 41e édition du Congrès des festivals, événements et attractions touristiques organisé par le tandem Société des Attractions Touristiques du Québec et Festivals et Événements Québec (SATQ-FEQ) au Centrexpo Cogeco Drummondville.

L'équipe du Festival Western de St-Tite est extrêmement fière des prix remportés :



Affiche promotionnelle (Organisation avec budget de fonctionnement de plus de 500 000$)

Le visuel élaboré cette année met en évidence notre produit d’appel, le rodéo. Nous avons misé sur l’authenticité de cette activité en la plaçant en avant-plan avec une présentation visuelle très épurée et moderne. Nous partageons cette bonne nouvelle avec la firme Acolyte qui réalise la conception de nos outils promotionnels.

Nouveau produit / Cirque Éloize Saloon-Cavale au coeur du Far West (Festival et événement)

Le projet de partenariat avec le Cirque Éloize sortait l’organisation de sa zone de confort, et c’est tant mieux ! À l’aube de notre 50e anniversaire, toute l’équipe s’est mobilisée autour de ce projet d’envergure. La troupe de renommée internationale lançait en primeur canadienne son spectacle Saloon – Cavale au coeur du Far West, regroupant une dizaine d’artistes de cirque et musiciens. Pour l’occasion, nous avons offert une expérience complète et renouvelée aux festivaliers par la création du Village Cirque. Rappelons qu’en 2016, le Festival Western a renouvelé plusieurs facettes de sa programmation et de ses installations. Parmi toutes les nouveautés, la venue du Cirque Éloize a grandement bonifié l’expérience des festivaliers. « En présentant la première canadienne de Saloon – Cavale au coeur du Far West, nous voulions offrir un tout nouveau site à nos visiteurs, le Village Cirque. Cet ajout à la programmation a nécessité une grande mobilisation de notre équipe terrain et nous sommes extrêmement fiers du résultat final. Nous avons pu entendre des commentaires positifs au cours des deux fins de semaine des représentations », partage le directeur général, Pascal Lafrenière.

Une belle reconnaissance de la part l’industrie touristique pour le Festival Western de St-Tite

C’est devant près de 250 décideurs de l’industrie touristique que la SATQ-FEQ a honoré les réalisations promotionnelles et le talent des gestionnaires des festivals, événements et attractions touristiques membres des deux organismes. À l’occasion de cette 16e édition de la remise des prix, un jury constitué de 3 personnalités de l’industrie touristique et des médias a déterminé les lauréats parmi les 187 dossiers soumis provenant de 100 organisations membres. Les gagnants de la catégorie Affiche promotionnelle ont été déterminés par un vote du public, qui a fait connaître ses coups de coeur.

L’invitation à venir vivre l’expérience cowboy en septembre prochain est lancée!