Déjà des retombées concrètes pour le projet de plus de 100 M$ annoncé la semaine dernière au District 55

Une semaine après avoir fait l’annonce officielle de la construction du plus important chantier de condos à Trois-Rivières au District 55, Les Habitations Paris et Frères sont fières d’annoncer un partenariat de premier plan avec l’entreprise trifluvienne Habec Immobilier inc.



En effet, afin de proposer une expérience de grande qualité aux propriétaires de condos, l’entreprise proposera aux acheteurs les services d’un gestionnaire de condos qualifié et reconnu. « Nous souhaitons que les résidents du District 55 aient tout à porter de main et qu’ils puissent jouir d’une tranquillité d’esprit dans la gestion de leur condo. L’entreprise Habec Immobilier possède une grande expertise dans le domaine et c’est pour cette raison que nous nous sommes naturellement tournés vers eux » mentionne monsieur David Paris de Les Habitations Paris et Frères.



« Pour nous, c’est bien plus qu’une collaboration. Les frères Paris sont des entrepreneurs de qualités qui portent des valeurs identiques aux nôtres. Notre équipe, qui cumule plus de 25 ans d’expérience, proposera aux nouveaux propriétaires les services de gestion administrative, financière et opérationnelle en travaillant sous la supervision des syndicats de condos » explique monsieur Kévin Ellyson, vice-président, Habec Immobilier Inc.



Concrètement, l’entreprise du boulevard des Forges proposera aux administrateurs des syndicats de condos un service adapté à leur besoin. Que ce soit pour la gestion budgétaire, la négociation des couvertures d’assurance, le respect des règlements d’immeuble, la gestion des assemblées, la prise de notes et plus encore.