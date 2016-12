Un Rendez-vous des leaders réussi

GROUPÉ Mauricie+Rive-Sud, qui regroupe des leaders d’affaire de la Mauricie et de la RiveSud, a tenu sa quatrième grande assemblée à Louiseville sous l’appellation « Rendez-vous des leaders ». Plus d’une soixantaine d’entrepreneurs provenant de six secteurs d’activités se sont donné rendez-vous mercredi soir pour créer des liens d’affaires et dévoiler les projets en cours et à venir de GROUPÉ.



Issus de l’industrie de la Transformation alimentaire, des Technologies de l’information, du Transport, du Tourisme et culture et des Technologies vertes, les entrepreneurs sont venus échanger et assister à l’événement pour réseauter et prendre connaissance des nombreux projets qui seront développés au cours des prochains mois. Une trentaine de projets ont été dévoilés. « Suite à des rencontres tenues, au cours des derniers mois, avec plus d’une centaine de leaders d’affaires, ces nouveaux projets répondent aux besoins des entreprises de la région. Ils viennent supporter le développement de chacun des six secteurs porteurs, par des actions visant par exemple le renforcement de la productivité, la visibilité, le partage de l’information, l’innovation et la mise en commun de services. Nous sommes maintenant prêts à mettre à exécution encore plus de projets » affirme l’initiateur de la soirée, monsieur Alexandre Ollive, coordonnateur de GROUPÉ.



UN DÉBUT D’ANNÉE PROMETTEUR

Au courant de la soirée monsieur Yves Lacroix, président du conseil d’administration de GROUPÉ, a souligné l’important travail de mobilisation qui a été fait au cours des derniers mois. Le Partenariat regroupe maintenant plus d’une centaine d’entreprises, dont 41 nouvelles qui ont choisi de se joindre à l’organisation. « Ces entrepreneurs se joignent à GROUPÉ dans le but de propulser leurs activités en collaborant avec d’autres entreprises du même secteur ou de secteurs différents. Ils ont vite compris que l’union fait la force et cela permet d’aller beaucoup plus loin. GROUPÉ est devenu en quelques mois seulement une organisation unique qui crée un véritable effet de levier économique pour la région » mentionne monsieur Lacroix, président-directeur général de FAB 3R.



Exemple d’une coopération fructueuse, GROUPÉ a permis la création d’une coentreprise entre le cabinet d’ingénierie Johnston-Vermette et l’industriel Hydrexcel. Les deux entités ont eu l'idée du projet lors des rencontres tenues dans le cadre de GROUPÉ, qui visent justement à favoriser ce genre de maillage. GROUPÉ est également intervenu auprès du Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) en rédigeant un mémoire en soutien à l’implantation d’une usine de liquéfaction à Bécancour. Deux nouvelles tables sectorielles ont également été mises sur pied à savoir, Technologies vertes et Transformation alimentaire. Finalement, une étude sur l’impact économique des arts et de la culture en Mauricie-Rive Sud, font également partie des résultats de l’année en cours.



DES PROJETS PORTEURS POUR LES PROCHAINS MOIS

Le coordonnateur de GROUPÉ, monsieur Alexandre Ollive, a profité de cet événement pour présenter quelques projets qui seront développés durant les prochains mois.



GROUPÉ travaille actuellement à l’élaboration d’une politique d’achat régional pour renforcer la connaissance et les liens d’affaires entre les des entreprises et les sous-traitants. Également, monsieur Ollive a annoncé une collaboration unique avec Emploi-Québec. « Nous avons tissé des liens importants avec des organismes tels qu’Emploi-Québec afin de travailler sur les problématiques de pénurie, de formation et de rétention de la main-d’œuvre en région qui semblent affecter la très grande majorité de nos membres », précise monsieur Ollive. Cette collaboration permettra de réaliser un événement qui réunira les acteurs du marché du travail (les entreprises et partenaires socioéconomiques) qui partageront leur lecture des besoins et des défis liés à la main-d’œuvre dans plusieurs secteurs d’activités.

Parmi les projets présentés, on peut aussi citer le partage de services entre entreprises comme de la formation ou le partage d’équipements et d’espaces industriels. Pour la table sectorielle Culture, monsieur Ollive a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau plan de commercialisation des arts et de la culture. Pour la table sectorielle Transport, on retiendra le projet d’étude de marché sur les besoins en transport, un plan de visibilité provincial et une mission économique à Houston, au Texas, pour l’automne 2017. Pour la table Technologies vertes, les projets consisteront à faire entendre le regroupement auprès de différentes instances gouvernementales et assurer la visibilité du secteur auprès, notamment, des jeunes dans une optique de contrer la pénurie de main-d’œuvre. Pour la table Transformation alimentaire, on note la création d’un regroupement d’achats de matières premières et des actions de recrutement de la main d’œuvre (salons d’emplois, visibilité médiatique, etc.). Enfin pour le secteur Technologies de l’information, on retient la mise en commun de formations spécialisées pour les employés, la création d’un outil qui mettrait en valeur le poids économique des TI et une nouvelle stratégie de positionnement régional. Enfin, GROUPÉ travaille activement au « marketing territorial » de la Mauricie-Rive Sud afin de mieux faire connaître les nombreux atouts de la région, en développant des outils que les entrepreneurs pourront utiliser pour attirer autant la main-d’œuvre que de nouveaux investissements dans la région.