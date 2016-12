Le nouveau terminal 13 du Port de Trois-Rivières bientôt terminé

Le chantier de construction du quai 13 du Port de Trois-Rivières s’achèvera d’ici la fin du mois de novembre, et ce, avec un mois d’avance sur l’échéancier et à l’intérieur du budget prévu. Dès décembre, des navires pourront commencer à accoster au quai 13 et la marchandise être manutentionnée sur cet aire d’une superficie totale d’environ 23 500 mètres carrés (5,81 acres).



Meilleur accès en tous points : Un quai supplémentaire et 11 m de profondeur d’eau

Devenus désuets les quais 13 et 14 avaient dû être condamnés dans les dernières années. « Avec ces travaux, nous redonnons au Port une capacité perdue qui retrouvera le plein usage de ces deux quais et d’un espace répondant aux besoins actuels de nos utilisateurs. Le Port fournira ainsi aux entreprises de la région un meilleur accès aux marchés extérieurs et contribuera à la création d’emplois. Les travaux du quai 13 constituaient le dernier élément du plan Cap sur 2020 que le Port de Trois-Rivières aura réalisé avec trois années d’avance sur l’échéancier » a souligné avec fierté M. Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.



« Nous sommes heureux de proposer des infrastructures qui répondent beaucoup mieux aux besoins actuels des expéditeurs. Le nouveau quai aura une profondeur de 11 m comparativement aux 10,7 m de nos autres quais. Cette nouvelle profondeur nous place en situation privilégiée pour accueillir des navires ayant un plus grand tirant d’eau. L’aire d’entreposage extérieur adjacente au quai est moderne et offre une grande capacité portante » mentionne le directeur des opérations M. Michel Parent.



Les travaux de construction du terminal 13 comprenaient la démolition du hangar 13, la reconstruction du quai 13, la consolidation du quai 14 et l’aménagement de l’aire d’entreposage extérieure située le long de ces quais ainsi que des voies routière et ferroviaire donnant accès à cet ensemble d’infrastructures. Ce projet aura auparavant nécessité la construction des hangars 16, 24 et 25 en remplacement du hangar 13, lequel avait atteint la fin de sa vie utile et a dû être démoli pour faire place au nouveau terminal.



Cet ensemble de projets représente des investissements en infrastructures de 50 millions de dollars financés par le Gouvernement du Canada (16,2 millions), l’Administration portuaire de Trois-Rivières (19 millions) et le secteur privé (15 millions).

Le quai pourra accueillir ses premiers navires dès décembre 2016. Deux voies ferroviaires et des passages à niveau desservent le terminal afin de faciliter la manutention de la marchandise. Le terminal possède une superficie totale d’environ 23 500 mètres carrés (5,81 acres).