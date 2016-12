Ouverture d’un troisième Moulin La Fayette

Le café-boulangerie Les Moulins La Fayette a ouvert, en toute discrétion, une troisième succursale dans la région de Trois-Rivières la semaine dernière. En effet, ce nouveau commerce n’a pas pignon sur rue, il est totalement virtuel !

Près de 80% des produits confectionnés chez Les Moulins La Fayette sont disponibles en ligne. Cette troisième succursale s’inscrit dans l’ère du temps, elle vient appuyer les opérations des deux succursales physiques existantes. «En 2016, je crois que le modèle d’affaires d’une entreprise doit obligatoirement passer par le Web. On le voit, la nouvelle génération de consommateurs aime magasiner sur le Web, à nous d’être présent et de répondre à leur demainde!» lance Nicolas Simon, co-propriétaire des Moulins La Fayette.

Les Moulins La Fayette ont segmenté leur site Internet en 4 volets distincts pour répondre adéquatement aux différentes clientèles. Par exemple, le service traiteur se consacre principalement aux entreprises, ils proposent la livraison directement dans la salle de réunion et les méthodes de paiement sont adaptés aux entreprises. Le service de boulangerie-pâtisserie propose des solutions pour les gens de Trois-Rivières friands de délices frais, ils peuvent venir récupérer leur commande dans la succursale de leur choix à la date et à l’heure qui leur convient. Pour les produits secs et l’épicerie fine, des produits sont envoyés partout au Canada par la poste.

Le nouveau Moulin La Fayette est disponible au www.lafayettetr.com

À propos des Moulins La Fayette

Les Moulins La Fayette proposent des produits et des services de boulangerie-pâtisserie, de service traiteur, de café et d’épicerie fine. L’entreprise a ouvert ses portes en octobre 2013 dans le secteur Cap-de-La-Madeleine. Depuis novembre 2015, elle opère une deuxième succursale dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. L’entreprise emploie une vingtaine de passionnés de la bouffe !