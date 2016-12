Un chantier d’envergure à Trois-Rivières

Le projet de conversion de la machine à papier numéro 10 (MP10) progresse selon l’échéancier et le budget prévus, a annoncé la société Kruger lors d’un point de presse à l’Usine de Trois-Rivières, ce jeudi 3 novembre 2016, dévoilant les coulisses de ce chantier d’envergure qui représente 500 000 heures-personnes sur une période de 20 mois. Le projet se terminera en mai 2017 lorsque l’usine amorcera la production de carton doublure haut de gamme 100 % recyclé, un produit pour lequel la demande est en croissance en Amérique du Nord et à travers le monde.

Annoncé conjointement par Kruger et le gouvernement du Québec en septembre 2015, le projet génère déjà d’importantes retombées pour la Mauricie et pour le Québec puisqu’il met à contribution pas moins de 80 entreprises locales. Du budget global de 250 millions $, environ 135 millions $ ont été engagés à ce jour, dont 40 millions $ auprès de fournisseurs locaux et 60 millions $ auprès de fournisseurs ailleurs au Québec.

À l’heure actuelle, environ 200 travailleurs s’affairent à compléter l’atelier de pâte qui alimentera la nouvelle ligne de production en fibres recyclées, tandis que l’entreprise profite de chaque arrêt de maintenance de la MP10 pour y effectuer des travaux. Dans la phase finale du projet, soit du 26 février au 7 mai 2017, la MP10 cessera complètement la production de papier journal et ce seront alors plus de 350 travailleurs qui se relaieront, à raison de 20 heures par jour, pour en compléter la conversion.

« Nous sommes très satisfaits du déroulement des travaux. L’échéancier et le budget sont respectés, tandis que le projet affiche un bilan santé-sécurité très positif, ce qui démontre le savoir-faire et le professionnalisme de tous les gens impliqués, autant parmi nos employés que chez nos fournisseurs et partenaires », s’est réjoui M. Daniel Archambault, vice-président de direction de Kruger.

Technologie de pointe, produit d’avenir

En investissant 250 millions $ dans le projet, l’entreprise voulait s’assurer d’un résultat optimal puisque la machine 10 sera entièrement reconstruite et aussi performante qu’une machine neuve. Ainsi, bien avant d’entamer les travaux, des ingénieurs de Kruger ont visité de nombreuses usines de fabrication en Amérique du Nord et en Europe afin de sélectionner les meilleures technologies qui permettraient de fournir un carton doublure haut de gamme 100 % recyclé de la meilleure qualité possible.

Appelée XTR, la future gamme de cartonnage qui sera produite à Trois-Rivières répondra à la demande grandissante pour un matériau d’emballage ultraléger mais sans compromis sur le plan de la résistance, de la performance et de l’empreinte environnementale.

La MP10 fabriquera annuellement 360 000 tonnes métriques de carton doublure XTR, un produit exclusif que la société Kruger sera la première à produire en Amérique du Nord. Cette production sera en partie utilisée par les usines d’emballages de Kruger à LaSalle (Qc) et Brampton (Ont.), tandis que le reste sera écoulé auprès de producteurs d’emballages à travers le Canada et les États-Unis.



À propos d’Emballages Kruger S.E.C.

Emballages Kruger S.E.C. se spécialise dans la fabrication de produits de cartonnage et d’emballages en carton ondulé faits à 100 % de fibres recyclées. Ayant son siège social à Montréal, l’entreprise a été créée en partenariat entre la société Kruger et Investissement Québec – agissant à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec – dont la participation s’élève à 25 % des actifs. Elle emploie quelque 800 personnes, dont plus de 600 au Québec, et ses activités de production sont réparties dans trois établissements, soit l’usine de cartonnage de Place Turcot (Montréal, Qc) et les usines d’emballages de LaSalle (Qc) et de Brampton (Ont.). À compter de mai 2017, l’entreprise amorcera la fabrication de carton doublure haut de gamme 100 % recyclé dans un quatrième établissement, soit l’usine Kruger de Trois-Rivières. [www.cartonnage.kruger.com]

À propos de Kruger

Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de papiers pour publications; de papiers à usages domestiques et institutionnels; de carton et d’emballages à base de fibres recyclées; d’énergie renouvelable; de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. Elle est également l’un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu’aux États-Unis, dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie et du Rhode Island. [www.kruger.com]