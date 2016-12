Les Habitations Paris et Frères investissent plus de 100 M$ au District 55

C’est hie, le 2 novembre 2016, que les frères David et Sébastien Paris, associés de l’entreprise Les Habitations Paris et Frères, ont lancé la phase 1 du plus important chantier de construction de condos au District 55. Ce sont plus de 500 condos qui seront construits dans ce nouveau développement à Trois- Rivières au cours de cette première phase.



L’entreprise a obtenu du District 55, l’exclusivité pour la phase 1 de la construction de condos sur le site. Débutée il y a quelques semaines déjà, la construction se poursuivra au cours des huit à dix prochaines années. Les condos, de dimension 3 ½ et 4 ½, seront situés dans des immeubles de 8 à 12 unités. Une prévente est en cours pour les condos : les 3 ½ à partir de 120 000 $ et les 4 ½ à partir de 175 000 $ taxes incluses.



« Nous sommes fiers d’avoir obtenu l’exclusivité de la construction des condos de la phase 1 au District 55. Notre projet est de construire des immeubles de 8 à 12 unités avec toit-terrasse au sein du nouveau développement domiciliaire délimité par le boulevard des Athlètes, le boulevard du District et la rue de la Création. Au final, c’est plus de 100 M$ que nous aurons investi dans notre communauté et qui seront bénéfiques pour l’économie en plus de faire travailler des gens de notre région. » explique le promoteur Sébastien Paris, de Les Habitations Paris et Frères.



Présent sur place, le vice-président du Groupe Robin et promoteur du District 55, Jonathan Robin, a tenu à souligner l’excellente collaboration qu’il a depuis le début du projet avec Les Habitations Paris et Frères. « Je suis bien heureux de travailler avec des visionnaires comme les frères Paris. Ils ont été les premiers à croire au potentiel du District 55, à y construire les premières maisons et aujourd’hui nous voilà à annoncer un projet d’investissement majeur dans le secteur domiciliaire », exprime M. Robin.



DES UNITÉS DE LOGEMENT SERONT ÉGALEMENT CONSTRUITES

En plus des condos, les frères Paris construiront, en partenariat avec le Groupe Robin et le Groupe Laferté, 64 unités de logement de dimension 3 ½, 4 ½ et 5 ½, réparties dans huit immeubles. Les appartements seront disponibles à la population à compter du mois de juillet 2017.



DÉJÀ DES PREMIERS RÉSIDENTS SUR LE SITE

Les promoteurs ont profité de l’annonce de ce matin pour remettre un cadeau aux premiers résidents du District 55. Une plaque et un chèque-cadeau d’une valeur de 2 000 $ du nouveau magasin Ameublement Tanguay leur ont été remis des mains de Jonathan Robin, Groupe Robin et David Paris, Les Habitations Paris et Frères. En plus des condos en construction, Les Habitations Paris et Frères développent depuis 2015, une première phase de 12 maisons jumelées avec garage. « C’est avec joie que nous accueillons nos premiers acheteurs de maisons neuves, Mme Lise Gélinas et M. Joel Zaetta, au District 55. Nous sommes persuadés qu’ils apprécieront leur expérience tout comme les autres qui s’installeront dans ce lieu magnifique », ajoute M. Paris. …/2

DÉJÀ PLUS DE 800 UNITÉS RÉSIDENTIELLES CONSTRUITES DEPUIS 2003

Les Habitations Paris et Frères sont actives dans plusieurs secteurs de Trois-Rivières et de Bécancour. L’entreprise a réalisé plusieurs projets d’envergure à Trois-Rivières, dont celui sur le boul. Rigaud, avec 18 immeubles de huit unités de condos. Elle est également active sur le boul. Mauricien avec la construction de 21 immeubles à condos de quatre unités. Du côté de la Rive-Sud, les promoteurs ont construit 41 immeubles à condos en plus de maisons jumelées et unifamiliales à Bécancour. Actuellement, l’entreprise procède à la construction de six nouveaux immeubles à Bécancour. Depuis 2003, les frères Paris ont construit plus de 800 unités d’habitations.