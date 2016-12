Les producteurs dénoncent la réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles

Jeudi 20 octobre dernier, les producteurs agricoles de la Mauricie se sont rassemblés à l’occasion de leur congrès régional annuel, tenu au Club de golf Le Métabéroutin à Trois-Rivières.

Les nombreux délégués ainsi réunis ont pu faire part de leurs préoccupations et ont adopté des positions à l’égard d’enjeux cruciaux pour le maintien des activités agricoles sur le territoire.

Une réforme vivement dénoncée

Les producteurs ont notamment dénoncé la réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA), annoncé par le gouvernement québécois le 21 mars dernier. Un tel programme permet actuellement aux producteurs agricoles du Québec de demeurer compétitifs avec ceux des autres provinces canadiennes qui ont aussi accès à des programmes de crédits de taxation.

En revoyant les critères d’admissibilité et les méthodes de calcul du programme, cette réforme aura un impact majeur sur le fardeau fiscal des entreprises avec une hausse moyenne d’environ 30 % à 40 % de la facture foncière nette pour les producteurs. À ce titre, les délégués ont unanimement adopté une résolution demandant au Gouvernement du Québec de maintenir le programme actuel et d’abandonner la réforme du PCTFA prévue le 1er janvier 2017.

« Où est notre ministre de l’Agriculture? »

Les producteurs présents ont également eu droit à une allocution bien sentie de M. Pierre Lemieux, premier vice-président de L’Union des producteurs agricoles. Il a vertement dénoncé les inactions du ministre de l’Agriculture, Pierre Paradis, dans de nombreux dossiers. Il cite, entre autres, l’abandon de la stratégie sur le bioalimentaire, le manque de suivi concernant l’accaparement des terres ainsi que l’inefficacité des programmes de sécurité du revenu.

Absent des grands rendez-vous agricoles et agroalimentaires des derniers mois, M. Lemieux se questionne sur le leadership du ministre Paradis : « Où est notre ministre? Son absence en dit long sur le manque de direction de celui qui est censé défendre notre agriculture ».

Les services de l’UPA Mauricie en plein essor

Sur une note plus positive, le président de l’UPA Mauricie, M. Jean-Marie Giguère, s’est montré fort enthousiaste face à l’offre de services développée par la fédération régionale pour les producteurs agricoles, principalement en communications, en ressources humaines ainsi qu’en comptabilité et fiscalité. Le nouveau directeur du SCF Mauricie inc., M. Patrick Samson, a fait état d’une hausse marquée de clients depuis son arrivée en septembre dernier. Conséquemment, la hausse des activités force l’équipe du SCF Mauricie inc. à agrandir ses locaux. Les clients seront donc accueillis dans de nouveaux espaces dès le printemps prochain.

« En Mauricie, nous sommes précurseurs à plusieurs niveaux en matière de services agricoles. C’est exactement cette voie que nous voulons développer! », mentionne M. Giguère.