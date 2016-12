Québec confirme la réalisation d'un projet d'investissement de près de 289 000 $ de l'entreprise Boréalix

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a annoncé, au nom de la vice‑première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, l'attribution, par l'entremise du Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie, d'une aide financière de 74 050 $ à l'entreprise Boréalix de St-Tite pour la réalisation d'un projet d'investissement qui est évalué à 288 688 $ et qui créera 5 emplois dans la région de la Mauricie. Un prêt de 10 000 $ est également accordé par Femmessor Québec pour la réalisation de ce projet.

L'entreprise manufacturière entend, d'une part, aménager une nouvelle usine de fabrication de revêtements de bois intérieurs et extérieurs afin d'augmenter sa capacité de production. D'autre part, elle vise à conquérir de nouveaux marchés en vue d'accroître sa compétitivité.

« Boréalix fait partie des entreprises québécoises visionnaires qui se distinguent par leur capacité d'innover. C'est donc avec fierté que nous la soutenons aujourd'hui dans sa démarche de croissance, qui contribuera à diversifier et à renforcer encore plus notre économie régionale », a indiqué la ministre Julie Boulet.

« Grâce au Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie, nous mettons à la disposition de nos entrepreneurs un véritable levier pour réaliser davantage de projets structurants. Des projets, comme celui de Boréalix, qui contribuent à renforcer nos trois piliers économiques que sont le secteur manufacturier innovant, l'entrepreneuriat et les exportations », a fait savoir la ministre Lise Thériault.

« C'est avec fierté que nous accompagnons Boréalix dans son projet d'investissement. Le dynamisme de la dirigeante est un gage de réussite, et ses efforts dans le secteur manufacturier devraient inspirer plus de femmes entrepreneures à concrétiser leur projet », a ajouté Mme Johanne Caron, directrice régionale par intérim de Femmessor Mauricie.

Rappelons que le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie offre des outils financiers souples aux PME de ces régions. Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.