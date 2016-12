Québec confirme la réalisation d’un projet d’investissement du Groupe PNF totalisant près de 1,5 million de dollars

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a annoncé, au nom de la vicepremière ministre et ministre responsable des PME, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, l’attribution, par l’entremise du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, d’une aide financière de 373 750 $ au Groupe PNF pour la réalisation d’un projet d’investissement évalué à 1 495 000 $.

L’entreprise entend acquérir des équipements spécialisés et agrandir son usine de fabrication de filtres à air, située à Saint-Léonard d’Aston, dans la région du Centre-du-Québec.

« Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises du secteur manufacturier innovant, telles que le Groupe PNF, qui sont bel et bien engagées dans l’atteinte de notre objectif commun visant à diversifier et à stimuler davantage l’économie régionale. D’ailleurs, le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie constitue un important levier de croissance leur permettant de réaliser des projets créateurs de richesse, comme celui annoncé aujourd’hui, lequel créera une dizaine d’emplois dans le Centre-du-Québec », a indiqué la ministre Julie Boulet.

« Le développement économique régional et la croissance des entreprises partout au Québec sont des priorités affirmées et réaffirmées maintes fois par notre gouvernement. C’est pourquoi nous sommes heureux d’appuyer le Groupe PNF dans la concrétisation de cette initiative, qui lui permettra d’accroître sa compétitivité dans le secteur de la fabrication de filtres à air sur les marchés québécois et internationaux », a fait savoir la ministre Lise Thériault.

« La région du Centre-du-Québec possède tous les atouts pour dynamiser davantage son économie. Nous avons un environnement d’affaires hautement compétitif, une maind’œuvre qualifiée et, surtout, nous pouvons compter sur des entreprises innovantes comme le Groupe PNF pour assurer notre prospérité », a pour sa part indiqué le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard.